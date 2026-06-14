Dan Pîrșan: „Omenirea nu va mai putea vreodată să ignore Soarele ca sursă de energie”. APCE vorbește despre revoluția energetică produsă de energia solară

Energia solară nu mai este doar o alternativă ecologică, ci devine tot mai mult o necesitate economică și strategică, susține Dan Pîrșan, președintele Asociației Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE). Într-o analiză dedicată transformărilor din sectorul energetic, acesta arată că dezvoltarea panourilor fotovoltaice și a tehnologiilor de stocare schimbă fundamental modul în care este produsă și consumată energia, iar România riscă să piardă oportunități importante dacă nu accelerează ritmul reformelor.

Președintele APCE susține că omenirea se află în fața unei transformări energetice fără precedent, bazată pe valorificarea energiei solare.

Potrivit acestuia, Soarele reprezintă cea mai mare sursă de energie disponibilă omenirii, iar tehnologia începe să permită valorificarea acesteia la o scară tot mai mare.

Dan Pîrșan atrage atenția că planeta primește permanent cantități uriașe de energie solară, iar potențialul acestei resurse este departe de a fi exploatat complet.

„În fiecare secundă, planeta noastră este bombardată cu o cantitate uriașă de energie de la Soare. Într-o singură oră, Pământul primește de la Soare mai multă energie decât consumă întreaga omenire într-un an.”

Potrivit analizei APCE, evoluția tehnologiei fotovoltaice din ultimii ani a făcut posibilă transformarea energiei solare într-o sursă de electricitate accesibilă pentru milioane de oameni.

Dan Pîrșan arată că eficiența panourilor fotovoltaice a crescut constant, în timp ce costurile au scăzut semnificativ.

„Combinarea siliciului cu materiale și tehnologii noi a permis apariția unor panouri fotovoltaice comerciale cu eficiențe intre 20% si 30%, în timp ce aplicațiile militare și cele de laborator depășesc deja pragul de 40%.”

În opinia sa, această evoluție a modificat fundamental piața energiei.

„Cu alte cuvinte, omenirea a găsit o metodă simplă, accesibilă și tot mai ieftină si din ce in ce mai eficienta de a transforma lumina soarelui în electricitate.”

Totodată, dezvoltarea tehnologiilor fotovoltaice a permis apariția unei noi categorii de participanți pe piață: prosumatorii.

„Pentru prima dată în istorie, milioane de oameni pot deveni simultan și consumatori, și producători de energie.”

Dan Pîrșan consideră că următorul mare pas în transformarea sectorului energetic îl reprezintă dezvoltarea sistemelor de stocare.

Potrivit acestuia, dacă panourile fotovoltaice au rezolvat problema producerii energiei, bateriile vor rezolva problema disponibilității acesteia.

„Dacă panourile fotovoltaice si invertoarele au rezolvat problema producerii energiei, bateriile vor rezolva problema disponibilității acesteia.”

Acesta apreciază că progresele tehnologice în domeniul bateriilor vor permite electrificarea unor sectoare considerate până acum dificil de decarbonizat.

„Viitorul nu înseamnă doar energie solară ieftină. Viitorul înseamnă energie solară ieftină stocată local in baterii si consumată local.”

Analiza APCE susține că datele din 2026 confirmă tendința de creștere a energiei regenerabile în Europa.

Potrivit documentului, energia solară și cea eoliană au ajuns să joace un rol esențial în producția de electricitate a Uniunii Europene.

Dan Pîrșan consideră că dezbaterea nu mai este despre oportunitatea energiei verzi, ci despre viteza cu care aceasta poate fi implementată.

„Mesajul este simplu: Energia regenerabilă nu mai este un experiment ecologic. A devenit o necesitate economică.”

Președintele APCE oferă și exemplul Statelor Unite, unde dezvoltarea energiei solare continuă în ciuda schimbărilor politice.

„Deși administrația Trump a redus sprijinul politic pentru energiile regenerabile, energia solară continuă să se dezvolte accelerat. Motivul este unul simplu: economia bate politica.”

Potrivit acestuia, dezvoltarea centrelor de date, inteligenței artificiale și digitalizării generează o cerere uriașă de electricitate, iar energia solară este una dintre cele mai rapide și ieftine soluții disponibile pentru acoperirea acesteia.

În partea finală a analizei, Dan Pîrșan avertizează că România se mișcă prea lent într-un domeniu care evoluează rapid la nivel european.

„România încă se mișcă lent într-un domeniu care evoluează exponențial.”

Acesta consideră că întârzierile legislative și barierele birocratice pot avea costuri economice importante.

„Fiecare întârziere legislativă, fiecare blocaj birocratic și fiecare decizie care descurajează producția și stocarea locală de energie înseamnă pierderea unor oportunități economice majore pentru cetățeni și pentru economie.”

Președintele APCE susține că modelul energetic tradițional se află în plină transformare și că rolul consumatorului se schimbă radical.

Potrivit acestuia, milioane de oameni vor deveni în următorii ani nu doar consumatori, ci și producători și stocatori de energie, iar companiile din sector trebuie să se adapteze acestei realități.

„Nu cetățenii trebuie să se adapteze vechiului model energetic. Modelul energetic trebuie să se adapteze cetățenilor.”

În concluzie, Dan Pîrșan consideră că transformarea energetică este inevitabilă, iar actorii care nu vor ține pasul cu schimbările riscă să piardă teren.