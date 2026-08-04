WhatsApp a avut o problemă neașteptată la nivel global. Ce funcție a aplicației a fost afectată

WhatsApp, una dintre cele mai utilizate aplicații de mesagerie la nivel mondial, a fost afectată de o întrerupere temporară a serviciului, care a împiedicat numeroși utilizatori să trimită fotografii, videoclipuri și alte fișiere multimedia.

Problema a apărut peste noapte, conform orei Regatului Unit, iar utilizatorii au observat că aplicația nu mai funcționa normal în momentul în care încercau să trimită imagini către alte persoane. În unele cazuri, dificultățile au vizat și videoclipurile sau funcția de stickere disponibilă în aplicație.

Defecțiunea a fost raportată de un număr mare de utilizatori, iar platforma de monitorizare Down Detector a înregistrat o creștere a sesizărilor în jurul orei 22:30, ora Regatului Unit.

Cele mai multe raportări au indicat probleme legate de trimiterea conținutului multimedia, în timp ce mesajele text obișnuite au continuat să fie transmise. Problema părea să fi fost remediată până dimineață, după perioada în care utilizatorii au întâmpinat dificultăți la încărcarea și trimiterea fișierelor.

WhatsApp, aplicație deținută de compania Meta, susține că are peste trei miliarde de utilizatori la nivel global. Spre deosebire de alte servicii online importante, platforma nu dispune de o pagină publică de stare unde utilizatorii să poată verifica informații despre eventualele întreruperi ale serviciului.

Defecțiunea raportată nu pare să fi afectat și celelalte platforme importante ale companiei-mamă Meta, precum Facebook și Instagram. Compania a integrat mai multe servicii pe aceeași infrastructură tehnică, însă această întrerupere a vizat funcțiile de transmitere a fișierelor multimedia din WhatsApp.

Utilizatorii au continuat să poată folosi funcțiile de bază ale aplicației, inclusiv trimiterea mesajelor text, în timp ce dificultățile au fost concentrate asupra fotografiilor, videoclipurilor și altor tipuri de conținut media.

Întreruperile temporare ale serviciilor de mesagerie pot afecta milioane de persoane, având în vedere numărul ridicat de utilizatori care folosesc zilnic aplicațiile digitale pentru comunicare și schimb de fișiere.

În luna iunie, WhatsApp a anunțat că pregătește o funcție prin care utilizatorii vor putea folosi nume de utilizator în locul numerelor de telefon pentru a fi contactați. Măsura are ca scop limitarea expunerii numărului personal de telefon.

Aplicația a început să permită rezervarea unor nume de utilizator unice, care vor putea fi utilizate atunci când noua funcție va fi lansată. WhatsApp a precizat că opțiunea va deveni disponibilă în perioada următoare, fără să ofere o dată exactă pentru implementare.

Într-o postare pe blog, compania a explicat că, în „lunile următoare”, utilizatorii vor avea posibilitatea de a fi găsiți și contactați prin intermediul numelui de utilizator, fără ca numărul de telefon să fie necesar pentru inițierea conversației.

„Am conceput acest lucru ca o funcție esențială de confidențialitate”, a declarat Alice Newton-Rex, vicepreședinte de produs WhatsApp.

WhatsApp a precizat că nu va exista un director de nume de utilizator în aplicație și că platforma nu va sugera automat nume în momentul în care utilizatorii caută un contact. „Oamenii vor trebui să știe numele tău de utilizator exact pentru a te contacta pentru prima dată”, a spus ea.

În prezent, setările de confidențialitate ale WhatsApp permit blocarea anumitor utilizatori și reducerea la tăcere a apelurilor provenite de la persoane necunoscute. Aplicația permite, de asemenea, adăugarea unui nume de profil, însă acesta este vizibil în grupurile de conversații doar pentru persoanele care nu au salvat datele de contact ale utilizatorului.

Noua opțiune va schimba modul în care utilizatorii pot fi identificați pe platformă, prin introducerea unei alternative la folosirea numărului de telefon ca principală metodă de contact.