Schimbare majoră în WhatsApp. Milioane de utilizatori vor avea o nouă opțiune

WhatsApp a anunțat luni introducerea unei funcții care le va permite utilizatorilor să inițieze conversații folosind un nume de utilizator, fără a-și expune numărul de telefon. Rezervarea username-urilor începe de acum, iar lansarea completă a funcției va avea loc treptat în cursul acestui an. Măsura este prezentată de companie drept un pas important pentru consolidarea confidențialității pe platformă.

WhatsApp face un nou pas în direcția protejării datelor personale, prin introducerea unei funcții care va permite utilizatorilor să comunice fără să își dezvăluie numărul de telefon. Începând de luni, utilizatorii își pot rezerva un nume de utilizator (username), care va putea fi folosit după activarea completă a noii opțiuni, programată pentru acest an.

Potrivit reprezentanților aplicației, măsura vine în contextul în care platforma este utilizată de peste trei miliarde de persoane la nivel mondial. Din acest motiv, compania a decis să introducă o etapă de rezervare anticipată a numelor de utilizator, pentru a evita suprapunerile și conflictele generate de alegerea unor username-uri unice.

Noua funcție va permite inițierea conversațiilor exclusiv pe baza numelui de utilizator, fără ca interlocutorii să poată vedea numărul de telefon asociat contului. Acesta va rămâne însă obligatoriu pentru crearea și administrarea contului de utilizator.

„Când o persoană nouă intră în viața ta, de exemplu un coleg de clasă, un vecin sau o persoană cunoscută la un eveniment, distribuirea unui număr de telefon poate părea un pas mare, deoarece acesta este asociat cu multe aspecte din viața ta. Uneori vrei doar să conversezi, fără să îți divulgi numărul de telefon”, se arată în comunicatul WhatsApp.

Reprezentanții companiei explică faptul că noua opțiune este utilă inclusiv în conversațiile de grup, unde utilizatorii vor putea interacționa cu persoane necunoscute fără a fi nevoiți să își partajeze numărul personal de telefon.

Compania precizează, totodată, că nu va exista un director public al numelor de utilizator. O persoană va putea fi contactată doar dacă interlocutorul îi cunoaște username-ul, ceea ce limitează posibilitatea identificării și contactării aleatorii a utilizatorilor.

Pentru a reduce riscul tentativelor de abuz sau al contactelor nedorite, platforma introduce și o măsură suplimentară de securitate. Fiecărui nume de utilizator îi va fi asociată o „cheie” specială, care va fi necesară pentru inițierea primului contact.

În plus, utilizatorii vor avea posibilitatea să revendice același nume de utilizator și pe Instagram, respectiv Facebook, pentru a-și păstra o identitate online unitară pe platformele deținute de Meta.

WhatsApp a precizat că funcția va fi disponibilă gradual în următoarele luni, iar utilizatorii vor primi o notificare direct în aplicație atunci când aceasta va fi activată în regiunea în care se află.