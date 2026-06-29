Tehnologie plus consultanță: modelul hibrid de care au nevoie companiile pentru raportarea ESG

Pe măsură ce cerințele de raportare ESG devin tot mai clare pentru companiile din România, multe organizații descoperă că provocarea nu este doar completarea unui raport. Adevărata dificultate apare mai devreme, în etapa de colectare, verificare, structurare și consolidare a datelor.

Stratos Management răspunde acestei nevoi prin StratoScope, platformă modulară SaaS pentru calculul amprentei de carbon și raportarea de sustenabilitate, lansată oficial pe 15 aprilie 2026. Lansarea are loc în anul în care Stratos marchează 10 ani de activitate și reflectă experiența acumulată de companie în proiecte reale de mediu, carbon și sustenabilitate.

În multe companii, datele ESG sunt încă gestionate prin fișiere Excel, emailuri, documente locale și solicitări transmise între departamente. Informațiile pot veni din surse diferite: sedii, puncte de lucru, echipe operaționale, financiar, mediu, conformitate sau management. Fără un proces unitar, apar versiuni diferite ale acelorași date, verificări dificile și lipsă de vizibilitate asupra întregului flux.

StratoScope este dezvoltată pentru a transforma acest proces manual, fragmentat și greu de verificat într-un sistem digital, trasabil și util pentru decizie, raportare și audit. Platforma ajută companiile să reducă efortul manual, să crească trasabilitatea datelor și să pregătească mai eficient raportarea și auditul.

Unul dintre punctele forte ale StratoScope este modelul hibrid. Platforma oferă infrastructura digitală pentru colectare de date, validare și structurare, calcul și consolidare, monitorizare de indicatori, raportare și audit. În paralel, consultanții Stratos pot sprijini companiile în etapele în care este nevoie de claritate metodologică și validare tehnică.

Acest suport poate include configurarea procesului, stabilirea limitelor de raportare, alegerea metodologiei, definirea logicii de colectare a datelor, interpretarea rezultatelor și pregătirea pentru audit. Pentru organizațiile aflate la începutul maturizării ESG, această combinație poate reduce presiunea internă și poate oferi un cadru de lucru mai clar.

StratoScope poate fi utilizată independent, de echipele interne ale companiilor, sau împreună cu consultanții Stratos, în funcție de nivelul de pregătire al companiei și de complexitatea raportării.

Platforma are două module principale: calculul amprentei de carbon și raportarea de sustenabilitate. Modulul de carbon acoperă emisiile Scope 1, 2 și 3, conform GHG Protocol, iar modulul de raportare ESG ajută la colectarea și organizarea informațiilor în linie cu cerințele CSRD/ESRS.

StratoScope este construită pe metodologii și repere recunoscute, precum GHG Protocol, CSRD/ESRS, DEFRA și EXIOBASE. Această bază metodologică este importantă pentru companiile care au nevoie de date credibile, comparabile și pregătite pentru verificare.

Pe lângă organizarea datelor, platforma include funcționalități precum scenarii what-if, AI pentru structurarea conținutului, management de indicatori, colaborare între echipe și organizare pe locații. Scenariile what-if pot ajuta companiile să analizeze efectele unor măsuri de reducere a emisiilor, precum trecerea la energie regenerabilă sau electrificarea flotei.

Astfel, raportarea ESG nu mai rămâne doar un exercițiu de conformare. Datele pot deveni utile pentru management, financiar, audit, conformitate și echipele de sustenabilitate, oferind o imagine mai clară asupra proceselor interne și a deciziilor viitoare.

Pentru companiile care se pregătesc pentru cerințele CSRD, modelul hibrid propus de StratoScope arată o direcție practică: tehnologia organizează datele, iar expertiza le ajută să devină relevante, verificabile și utile pentru decizie.

Articol publicat la initiativa Stratos Management