Sustenabilitatea devine criteriu-cheie în logistică. Ce cer tot mai des clienții companiilor de transport în 2026

Clienții din sectorul logistic și al transporturilor își schimbă prioritățile în 2026, pe fondul presiunilor generate de costuri, al volatilității pieței și al reglementărilor europene privind protecția mediului. Potrivit unei analize realizate de Raben România, companiile caută tot mai mult predictibilitate, transparență și dovezi concrete privind performanța de mediu a partenerilor logistici.

Creșterea cerințelor de mediu și schimbările economice determină companiile să fie mai atente atunci când își aleg furnizorii de servicii logistice.

Conform analizei realizate de Raben România, unul dintre cei mai importanți operatori de transport și logistică de pe piața locală, clienții urmăresc în primul rând stabilitatea prețurilor, respectarea termenelor de livrare și existența unor indicatori clari privind impactul asupra mediului.

În special în cazul companiilor mari, sustenabilitatea nu mai este doar un avantaj competitiv, ci a devenit un criteriu important în procesul de selecție a partenerilor.

Potrivit companiei, cele mai frecvente cerințe venite din partea clienților vizează reducerea amprentei de carbon, utilizarea unor vehicule moderne cu standarde de poluare Euro 6, dezvoltarea unor depozite eficiente energetic și folosirea energiei provenite din surse regenerabile.

În același timp, beneficiarii solicită tot mai multe informații concrete și verificabile privind performanțele de mediu ale furnizorilor.

Companiile nu se mai mulțumesc cu declarații generale, ci cer rapoarte și evaluări validate de auditori independenți.

„Companiile vor parteneri care pot livra predictibil și care pot și demonstra, prin date verificabile, că transportul este mai eficient și are un impact mai redus asupra mediului. Pentru Raben România, investițiile în flotă, optimizarea rutelor, eficiența energetică și colaborarea cu subcontractori responsabili devin, așadar, elemente de bază ale performanței logistice și ale strategiei de sustenabilitate”, declară Cătălina Zamfir, Manager Transport International la Raben România.

Datele companiei arată că cele mai active domenii în solicitarea unor informații detaliate privind sustenabilitatea sunt industria auto, retailul și sectorul chimic.

Totuși, tendința începe să se extindă către tot mai multe ramuri economice, pe măsură ce legislația europeană și criteriile ESG devin tot mai importante în activitatea companiilor.

Potrivit analizei, numeroase firme nu mai pot colabora cu parteneri care nu respectă propriile standarde de mediu, ceea ce transformă flota, depozitele și chiar vehiculele subcontractorilor în elemente esențiale ale procesului de selecție.

Raben România susține că una dintre cele mai rapide modalități de reducere a impactului asupra mediului este modernizarea flotei și optimizarea activităților de transport.

Noii subcontractori integrați în rețeaua companiei trebuie să utilizeze vehicule conforme cu standardul Euro 6, iar optimizarea traseelor și creșterea gradului de încărcare contribuie atât la reducerea costurilor, cât și la diminuarea emisiilor generate pentru fiecare palet transportat.

În ceea ce privește infrastructura logistică, compania urmărește ca noile depozite și extinderile viitoare să fie proiectate astfel încât să asigure independență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile.

La nivel de grup, sustenabilitatea este inclusă în strategia companiei de peste un deceniu.

Raben a publicat primul său raport de sustenabilitate în 2014, iar în 2025 a continuat implementarea planului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, în concordanță cu obiectivul global de limitare a încălzirii la 1,5 grade Celsius.

Compania anunță că a reușit să reducă emisiile generate de activitățile din domeniile 1 și 2 cu 41,1% comparativ cu nivelul înregistrat în 2020.

Pe lângă aspectele legate de sustenabilitate, companiile solicită și servicii logistice adaptate noilor cerințe ale pieței.

În cazul livrărilor către persoane fizice, care reprezintă între 10% și 15% din mărfurile gestionate în rețeaua Raben, tot mai importante devin opțiuni precum plata cu cardul la livrare și posibilitatea stabilirii unor intervale exacte pentru recepționarea comenzilor.

Respectarea termenelor de tranzit rămâne, de asemenea, una dintre cele mai importante cerințe ale clienților. Potrivit companiei, standardul de calitate al livrărilor este monitorizat zilnic și se menține constant la peste 95%.