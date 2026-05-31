Electrica începe construcția proiectului fotovoltaic Bihor 1. Investiția depășește 36 de milioane de euro și include capacități de stocare a energiei

Grupul Electrica a anunțat intrarea în faza de execuție a proiectului fotovoltaic Bihor 1, după finalizarea procedurii de selecție a contractorului EPC și semnarea contractului prin intermediul filialei Foton Power Energy. Investiția, estimată la aproximativ 36,6 milioane de euro, va include un parc fotovoltaic cu o putere instalată de 78,8 MWp, o stație de transformare de 110 kV și un sistem de stocare a energiei cu o capacitate de 18 MWh.

Proiectul Bihor 1 reprezintă una dintre cele mai importante investiții din portofoliul de energie regenerabilă al Grupului Electrica și marchează un nou pas în strategia companiei de dezvoltare a propriilor capacități de producție.

Investiția va fi realizată prin intermediul societății Foton Power Energy SRL, companie deținută integral de Electrica, iar parcul fotovoltaic va fi amplasat pe teritoriul comunelor Cefa și Mădăraș din județul Bihor.

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 36,6 milioane de euro, sumă care include atât lucrările de proiectare și construcție, cât și serviciile de operare și mentenanță pentru o perioadă de trei ani după punerea în funcțiune.

Odată cu semnarea contractului EPC, proiectul a intrat oficial în etapa de execuție, iar lucrările de construcție urmează să înceapă în perioada următoare.

Potrivit calendarului prezentat investitorilor în martie 2026, finalizarea investiției este estimată pentru trimestrul al patrulea al anului viitor.

Directorul general al Electrica, Alexandru Chiriță, a subliniat că dezvoltarea unor capacități proprii de producție reprezintă una dintre direcțiile strategice majore ale grupului.

„Ne-am asumat transformarea Electrica într-un jucător integrat pe întreg lanțul valoric al energiei electrice, iar dezvoltarea unor capacități proprii de producție reprezintă o componentă esențială a acestei direcții strategice. Bihor 1 combină producția de energie verde cu soluții moderne de stocare, răspunzând atât obiectivelor de sustenabilitate, cât și nevoii de flexibilitate și eficiență a sistemului energetic. În același timp, reprezintă un exemplu concret al modului în care utilizăm capitalul atras prin emisiunea de obligațiuni verzi pentru a finanța investiții cu valoare economică și strategică ridicată.

Continuăm să accelerăm investițiile în producția de energie regenerabilă, să dezvoltăm proiecte care susțin securitatea energetică și să construim active care generează valoare pe termen lung pentru acționarii noștri, pentru economie și pentru comunitățile în care operăm.”

Pe lângă capacitatea fotovoltaică de 78,8 MWp, proiectul va integra și un sistem de stocare a energiei cu o capacitate de 18 MWh, precum și o stație de transformare de 110 kV.

Integrarea sistemelor de stocare este considerată una dintre direcțiile esențiale pentru dezvoltarea sectorului energetic, acestea contribuind la creșterea flexibilității rețelei și la valorificarea mai eficientă a energiei produse din surse regenerabile.

Bihor 1 este unul dintre proiectele prin care Electrica își extinde activitatea dincolo de segmentele tradiționale de distribuție și furnizare și își consolidează poziția pe piața producției de energie.

Finanțarea proiectului va fi asigurată în principal din fondurile obținute prin prima emisiune de obligațiuni verzi realizată de Electrica în 2025.

Compania a atras atunci 500 de milioane de euro, fonduri care urmează să fie direcționate către dezvoltarea unor noi capacități de producție din surse regenerabile și a unor sisteme moderne de stocare a energiei.

Strategia este parte a procesului de transformare a grupului într-un operator integrat, capabil să activeze pe întreg lanțul energetic, de la producție și stocare până la distribuție și furnizare.

Potrivit obiectivelor strategice prezentate investitorilor, Electrica și-a propus să ajungă până în 2030 la un portofoliu de aproximativ 1.000 MW în producția de energie și 900 MWh în capacități de stocare.

La finalul anului 2025, grupul avea în operare sau în diferite stadii de dezvoltare proiecte fotovoltaice și eoliene cu o capacitate totală de 307,5 MW.

În paralel, compania derula 19 proiecte de stocare care însumau 169,5 MWh.

Pe termen lung, obiectivul grupului este dezvoltarea unei capacități totale de stocare de 1.169,5 MWh, în contextul în care sistemele de stocare devin tot mai importante pentru echilibrarea rețelelor și integrarea producției din surse regenerabile.

Prin proiectul Bihor 1, Electrica continuă procesul de extindere a portofoliului său de energie verde și își consolidează poziția într-un sector aflat într-o transformare accelerată, marcată de investiții în decarbonizare, securitate energetică și tehnologii moderne de stocare.