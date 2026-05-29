România produce mai multă energie verde, dar prețurile rămân printre cele mai mari din UE. Avertismentul lansat la conferința „Romania’s Energy Core Transformation”

România continuă să accelereze investițiile în energie regenerabilă, însă consumatorii și industria se confruntă în continuare cu unele dintre cele mai mari prețuri la electricitate din Uniunea Europeană. Acesta a fost unul dintre principalele semnale de alarmă lansate în cadrul conferinței „Romania’s Energy Core Transformation”, organizată la Palatul Parlamentului, în cadrul Bucharest Leaders’ Summit.

La eveniment au participat parlamentari, reprezentanți ai marilor companii energetice, investitori, cercetători și consultanți din domeniu, care au discutat despre provocările sistemului energetic românesc și despre riscurile unei tranziții energetice accelerate fără investiții suficiente în infrastructură și producție stabilă.

Antal Lóránt, președintele Comisiei pentru Energie din Senat, a declarat că eliminarea unor capacități importante de producție fără înlocuirea lor a afectat stabilitatea sistemului energetic național. Potrivit acestuia, aproximativ 6.000 MW au fost retrași din sistem în ultimii ani.

Oficialul a avertizat că România riscă să își piardă competitivitatea economică dacă închiderea capacităților clasice de producție nu este acompaniată de investiții în surse stabile de energie. În același timp, senatorul a subliniat că țara nu are încă o strategie industrială corelată cu strategia energetică.

În cadrul conferinței, reprezentanții Hidroelectrica au anunțat continuarea programelor de modernizare și retehnologizare a centralelor hidroenergetice.

Radu Ioan Constantin, CFO Hidroelectrica, a precizat că societatea a semnat în perioada 2024–2025 contracte de investiții și modernizare de peste 2,7 miliarde de lei. Proiectele vizează modernizarea unor capacități importante și consolidarea rolului energiei hidro în mixul energetic național.

Una dintre temele centrale ale dezbaterii a fost necesitatea dezvoltării capacităților de stocare a energiei și reducerea birocrației care blochează proiectele din domeniu.

Giacomo Billi, CEO Alive Capital, a afirmat că România a instalat aproape 7 GW de energie regenerabilă în ultimii cinci ani și a atras investiții de peste 10 miliarde de euro. Totuși, acesta a avertizat că lipsa infrastructurii și dificultățile legate de racordarea la rețea afectează eficiența investițiilor.

La rândul său, Răzvan Copoiu, reprezentant Enevo Group, a transmis că investitorii străini au nevoie de predictibilitate legislativă și de măsuri clare pentru dezvoltarea rețelelor electrice și a sistemelor de stocare cu baterii.

Experții prezenți la summit au explicat că una dintre cauzele principale ale prețurilor ridicate la electricitate este dependența mare de gazele naturale.

Cătălin Stancu, expert Horváth România, a declarat că România se află printre cele mai scumpe piețe energetice din Europa din cauza ponderii ridicate a centralelor pe gaze în mixul energetic. Potrivit acestuia, creșterea prețului gazului influențează aproape direct costul energiei electrice.

Specialistul a susținut că dezvoltarea accelerată a energiei solare și creșterea ponderii regenerabilelor ar putea reduce dependența de gaz și implicit costurile energiei pe termen lung.

În timpul conferinței au fost discutate și vulnerabilitățile infrastructurii energetice din România.

Deputatul Sándor Bende a atras atenția că oprirea simultană a reactoarelor de la Cernavodă a dus la creșterea importurilor de energie la peste 2.000 MW. Acesta a insistat asupra necesității accelerării proiectelor pentru reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă și a dezvoltării proiectului Neptun Deep.

Deficitul de forță de muncă specializată a fost un alt subiect important abordat la eveniment.

Mihaela Dănilă, reprezentant Enerconstruct și membră în Consiliul Director al Societății Profesionistelor din Energie din România, a avertizat că lipsa electricienilor, inginerilor și tehnicienilor afectează deja implementarea proiectelor energetice.

Aceasta a subliniat că tranziția energetică nu poate fi realizată doar prin strategii și finanțări, ci are nevoie de personal calificat și investiții în educație profesională.

În cadrul summitului au fost discutate și oportunitățile economice generate de resursele naturale ale României.

Cercetătorul Filip Cârlea, de la Academia Română, a explicat că România deține 17 dintre cele 34 de materii prime critice necesare industriei energetice moderne, inclusiv litiu, cobalt și grafit. Potrivit acestuia, aceste resurse ar putea transforma România într-un actor important în lanțul european de aprovizionare pentru tehnologiile verzi.

Participanții la conferință au concluzionat că România are nevoie urgentă de investiții în infrastructură, capacități de stocare, cercetare și producție stabilă de energie.

Specialiștii au avertizat că fără măsuri concrete și fără o strategie energetică coerentă pe termen lung, România riscă să rămână într-un paradox energetic: tot mai multă energie regenerabilă, dar facturi tot mai mari pentru consumatori și industrie.