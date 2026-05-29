Schimbare în toate magazinele Lidl din București și Ilfov. Anunț pentru clienți

Retailerul Lidl continuă procesul de transformare digitală în România, prin extinderea funcționalității Scan & Go în toate magazinele din București și județul Ilfov, începând cu 28 mai. Noua etapă consolidează strategia companiei de a simplifica experiența de cumpărături și de a oferi clienților un control mai mare asupra bugetului și produselor achiziționate.

Funcționalitatea este integrată în aplicația Lidl Plus, una dintre cele mai utilizate platforme de loializare din retailul alimentar, și reprezintă un pas important în digitalizarea procesului de cumpărare în magazinele fizice.

Scan & Go este o tehnologie de tip self-scanning care permite clienților să își gestioneze cumpărăturile direct de pe telefon, în timp real.

Prin această funcționalitate, utilizatorii scanează produsele pe măsură ce le adaugă în coș, având posibilitatea de a vedea instant valoarea totală a cumpărăturilor în timp real. În acest mod, își pot gestiona mai eficient bugetul alocat și pot urmări permanent nivelul cheltuielilor, evitând depășirea sumei planificate. În același timp, procesul contribuie la reducerea timpului petrecut la casa de marcat, deoarece o parte semnificativă a operațiunilor este realizată direct din aplicație. Această abordare transformă experiența clasică de cumpărături într-un flux digital integrat, mai transparent, mai rapid și mai eficient, adaptat nevoilor actuale ale consumatorilor.

Procesul este optimizat pentru utilizare rapidă, fără pași complicați:

Accesarea funcției Scan & Go din aplicația Lidl Plus Check-in în magazin prin localizare sau scanarea codului QR de la intrare Scanarea fiecărui produs direct de pe raft Adăugarea automată a produselor în coșul digital din aplicație Finalizarea cumpărăturilor la casa self-service Scanarea cardului Lidl Plus și transferul automat al coșului în plată Plata rapidă la casa de marcat expres

Pentru produsele vrac, magazinele sunt echipate cu cântare inteligente care identifică automat articolele și generează etichete de preț ce pot fi scanate direct în aplicație.

Extinderea Scan & Go răspunde direct comportamentului de consum modern, unde viteza și transparența sunt esențiale.

Printre beneficiile principale se numără reducerea timpului de așteptare la casă, ceea ce contribuie la un flux mai rapid și mai eficient în cadrul procesului de cumpărături. În același timp, utilizatorii beneficiază de un control permanent asupra cheltuielilor, având acces în timp real la valoarea coșului, ceea ce le permite o gestionare mai riguroasă a bugetului. Experiența de cumpărături devine astfel mai predictibilă, eliminând surprizele la finalul procesului de plată, iar integrarea completă cu ecosistemul digital Lidl asigură o continuitate între aplicație și magazinul fizic. Prin aceste funcționalități, Lidl urmărește să reducă fricțiunile din procesul de cumpărare și să crească nivelul de satisfacție al clienților în magazinele fizice.

Extinderea Scan & Go face parte dintr-o strategie mai amplă de modernizare a serviciilor oferite de Lidl, care include investiții constante în tehnologie, automatizare și soluții omnichannel.

Compania integrează în mod activ servicii digitale în experiența de retail, păstrând în același timp focusul pe simplitate operațională, accesibilitate și raport calitate-preț.

Aplicația Lidl Plus funcționează ca un hub central pentru toate serviciile digitale ale companiei.

Aceasta oferă un card de fidelitate digital care simplifică procesul de identificare în magazin și centralizează beneficiile utilizatorilor într-un format accesibil direct de pe telefon. În același timp, clienții au acces la promoții personalizate, adaptate comportamentului de cumpărare, precum și la istoricul complet al achizițiilor, ceea ce facilitează o mai bună gestionare a bugetului și a consumului. Platforma include și oferte exclusive disponibile doar în aplicație, alături de servicii integrate precum Scan & Go, Click & Pick și Lidl Pay, care extind experiența de cumpărături dincolo de formatul tradițional și o transformă într-un ecosistem digital complet.

Cu o bază globală de utilizatori de peste 100 de milioane, platforma este una dintre cele mai puternice soluții de loializare din retailul alimentar european.