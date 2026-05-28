Magazinele și mall-urile rămân deschise de Rusalii. Poșta Română, băncile și PPC Energie anunță program special pe 1 iunie

Românii care își pregătesc cumpărăturile pentru minivacanța de Rusalii caută informații despre programul supermarketurilor, mall-urilor, băncilor și furnizorilor de servicii în perioada 30 mai – 1 iunie 2026. Marile lanțuri comerciale au anunțat că vor funcționa după program normal de Rusalii, fără restricții importante în majoritatea orașelor din România. În schimb, Poșta Română, băncile, instituțiile publice și magazinele PPC Energie vor avea program modificat sau activitate suspendată în ziua de 1 iunie, declarată sărbătoare legală. Clienții sunt sfătuiți să verifice programul exact al unităților din zona lor înainte de deplasare.

Programul magazinelor de Rusalii din 2026 va fi, în cea mai mare parte, identic cu cel obișnuit, după ce marii retaileri nu au anunțat restricții speciale pentru perioada minivacanței.

„În conformitate cu prevederile art. 139 din Codul Muncii, prima și a doua zi de Rusalii, precum și ziua de 1 Iunie sunt declarate zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează”, au transmis reprezentanții Companiei Naționale Poșta Română.

Magazinele Kaufland vor funcționa după programul standard în perioada Rusaliilor. În funcție de locație, unitățile vor fi deschise de luni până sâmbătă între 07:00 și 22:00, iar duminica între 08:00 și 21:00.

Și Carrefour va păstra programul normal de Rusalii, magazinele urmând să funcționeze zilnic între 07:00 și 22:00.

Penny va continua activitatea fără modificări importante în perioada sărbătorii. Programul standard anunțat pentru magazine este de luni până sâmbătă între 07:30 și 22:00, iar duminica între 08:00 și 20:00.

Magazinele Lidl din România vor avea, de asemenea, program normal în perioada 30 mai – 1 iunie 2026. Astfel, unitățile vor fi deschise sâmbătă, 30 mai, între 07:00 și 22:00, duminică, 31 mai, între 08:00 și 20:00, iar luni, 1 iunie, între 07:00 și 22:00.

Auchan va funcționa după programul obișnuit de Rusalii, magazinele fiind deschise zilnic între 07:00 și 22:00.

Mega Image va păstra programul standard în toate unitățile, magazinele urmând să funcționeze de luni până duminică între 07:00 și 22:00.

Magazinele La Cocoș din București și Ploiești vor funcționa normal de Rusalii. Pentru unitățile din Vitantis și Ploiești, programul standard rămâne luni – sâmbătă între 07:30 și 20:30, iar duminica între 07:30 și 18:30.

Activitatea centrelor comerciale din Capitală nu va fi afectată de sărbătoarea Rusaliilor, iar mall-urile vor funcționa după programul obișnuit din weekend și zilele libere.

AFI Cotroceni, Băneasa Shopping City, ParkLake Shopping Center, Promenada Mall, Plaza România, Sun Plaza, Mega Mall, Veranda Mall și București Mall Vitan vor avea program standard între orele 10:00 și 22:00.

Retailerii atrag atenția că programul poate varia în funcție de oraș, centru comercial sau politica fiecărui magazin. Unele unități cu program prelungit sau non-stop pot avea orar diferit față de cel afișat la nivel național.

Clienții sunt sfătuiți să verifice programul exact al magazinului sau centrului comercial din zona lor înainte de deplasare, mai ales în cazul unităților care funcționează în regim special.

Mai multe instituții publice și servicii administrative vor avea activitatea suspendată în perioada Rusaliilor și în ziua de 1 iunie, în conformitate cu prevederile Codului Muncii privind zilele de sărbătoare legală.

Compania Națională Poșta Română a anunțat că toate subunitățile poștale din mediul urban și rural vor fi închise în data de 1 iunie 2026.

Instituția a precizat că activitatea va fi reluată conform programului normal de lucru începând cu ziua următoare.

Tot în această perioadă, ghișeele ANAF și serviciile de taxe locale vor fi închise. De asemenea, serviciile de pașapoarte, permise și înmatriculări nu vor avea program cu publicul.

Școlile și grădinițele vor fi închise, iar companiile de curierat, inclusiv FAN Courier, Cargus și Sameday, vor suspenda livrările la domiciliu.

Magazinele PPC Energie din municipiul București și județele Giurgiu și Ilfov vor fi închise luni, 1 iunie 2026, zi declarată sărbătoare legală, însă compania a anunțat și o excepție pentru clienții din Capitală.

Magazinul PPC Energie situat în Galeriile Titan din București va funcționa sâmbătă, 30 mai, între orele 09:00 și 14:00, iar luni, 1 iunie, în intervalul 09:00 – 20:00.

Compania a transmis că serviciul de call-center va fi disponibil doar pentru informații în sistem automat, inclusiv pentru transmiterea indexului, verificarea facturilor sau consultarea soldului. Clienții pot utiliza platforma myPPC pentru majoritatea operațiunilor digitale.

Indexul pentru energie electrică sau gaze naturale poate fi transmis online prin secțiunea dedicată din aplicația myPPC sau de pe pagina web a companiei. Pentru transmiterea indexului la energie electrică pot fi apelate, în perioada de telecitire specificată pe factură, numerele gratuite 0800 07 07 01 și 0800.07.08.09, precum și numărul cu tarif normal 021.9977.

Pentru contactarea unui consultant PPC Energie, clienții pot utiliza numărul 021.9977, apelabil din România și din străinătate, de luni până vineri între orele 08:00 și 20:00, cu excepția sărbătorilor legale.

Majoritatea unităților bancare de stradă vor fi închise luni, 1 iunie 2026, însă unele agenții din centrele comerciale vor funcționa după program redus.

Banca Transilvania a anunțat că agențiile standard nu vor avea program cu publicul, însă unitățile din mall-uri vor fi deschise între 10:00 și 18:00 sau 20:00, în funcție de centrul comercial.

Și BCR va păstra deschise doar agențiile din mall-uri, care vor funcționa între 10:00 și 20:00.

BRD a transmis că unitățile din hypermarketuri și centre comerciale vor funcționa după programul fiecărui mall, în timp ce restul sucursalelor vor fi închise.

ING Bank a anunțat că toate birourile ING Office vor fi închise în ziua de 1 iunie. Raiffeisen Bank, UniCredit și CEC Bank au transmis, la rândul lor, că toate unitățile de stradă nu vor avea program cu publicul în această perioadă.