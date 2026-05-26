Lidl testează parcări cu camere. Clienții care depășesc 90 de minute riscă o taxă. Unde se aplică

Lidl testează în Polonia un nou sistem de administrare a parcărilor bazat pe camere video care identifică automat numerele de înmatriculare ale vehiculelor. Scopul este limitarea ocupării abuzive a locurilor de parcare și asigurarea accesului mai facil pentru clienții magazinelor. În cadrul proiectului pilot, șoferii beneficiază de 90 de minute de parcare gratuită, iar depășirea acestui interval atrage aplicarea unei taxe.

Sistemul este testat în prezent în zece parcări Lidl din Polonia, inclusiv în orașe precum Wrocław și Poznań.

Noua tehnologie utilizează camere video care înregistrează automat numerele de înmatriculare ale vehiculelor la intrarea și ieșirea din parcare. Astfel, nu mai este necesară folosirea tichetelor sau a altor metode clasice pentru verificarea duratei staționării.

Clienții magazinelor pot lăsa mașina gratuit timp de o oră și jumătate. După expirarea celor 90 de minute, sistemul aplică o taxă de aproximativ 36 de euro, potrivit profit.ro.

Prin automatizarea procesului, retailerul urmărește să gestioneze mai eficient locurile disponibile și să reducă situațiile în care parcările sunt ocupate de persoane care nu utilizează serviciile magazinului.

Una dintre problemele identificate de retailer este utilizarea parcărilor de către locuitorii din zonele învecinate, care își lasă vehiculele peste noapte în spațiile destinate clienților.

Fenomenul este întâlnit și în România, în special în cartierele aglomerate unde locurile de parcare rezidențiale sunt insuficiente. În astfel de situații, unele persoane parchează seara în parcarea magazinului și își recuperează mașina abia a doua zi.

Consecința este reducerea numărului de locuri disponibile pentru clienții care vin la cumpărături, mai ales în intervalele cu trafic ridicat. Lidl consideră că monitorizarea automată poate contribui la creșterea disponibilității locurilor și la fluidizarea accesului în parcări.

În paralel cu testarea noului sistem în Polonia, Lidl continuă extinderea rețelei sale din România.

Compania a anunțat pentru anul financiar 2026, desfășurat în perioada 1 martie 2026 – 28 februarie 2027, investiții de peste 285 de milioane de euro destinate exclusiv dezvoltării rețelei comerciale.

Bugetul este cu aproximativ 56% mai mare decât cel alocat în anul precedent și va susține deschiderea a peste 40 de magazine noi la nivel național.

Prin aceste investiții, retailerul intenționează să își consolideze prezența atât în marile orașe, cât și în localitățile periurbane și în zonele mai mici. Planurile de dezvoltare fac parte din strategia pe termen lung a companiei, care și-a propus să inaugureze 200 de magazine noi până în anul 2030, raportat la rețeaua existentă în 2024.