Una dintre cele mai mari tranzacții din retailul românesc din ultimii ani
Piața imobiliară din România consemnează o tranzacție de amploare, după ce dezvoltatorul AFI a semnat acordul pentru achiziția unui portofoliu format din șase parcuri de retail, într-o operațiune evaluată la 281,8 milioane de euro.
Tranzacția consolidează tendința de expansiune a investitorilor internaționali pe segmentul de retail parks, un sector considerat stabil și cu potențial ridicat în orașele regionale.
Portofoliu strategic în șase orașe importante
Pachetul achiziționat de AFI, dezvoltat anterior de MAS Property Holding, include centre comerciale amplasate în orașe cu dinamică economică locală în creștere:
|Nr.
|Nume centru comercial
|Oraș
|1
|Baia Mare Value Centre
|Baia Mare
|2
|Bârlad Value Centre
|Bârlad
|3
|Prahova Value Centre
|Ploiești
|4
|Roman Value Centre
|Roman
|5
|Sepsi Value Centre
|Sfântu Gheorghe
|6
|Zalău Value Centre
|Zalău
Cele șase active însumează aproximativ 126.000 mp suprafață închiriabilă, consolidând semnificativ portofoliul de retail al cumpărătorului.
AFI își consolidează poziția pe piața din România
Pentru AFI, această achiziție reprezintă un pas strategic în extinderea prezenței pe piața imobiliară din România, în special în segmentul de retail parks, care a câștigat teren în ultimii ani datorită eficienței operaționale și cererii constante din partea retailerilor.
Reprezentanții companiei au subliniat că aceste centre comerciale vor fi integrate într-un proces de optimizare operațională, cu accent pe:
- îmbunătățirea mixului de chiriași
- creșterea eficienței administrative
- alinierea la standardele internaționale ale portofoliului AFI
Strategie de expansiune în orașele regionale
Intrarea și extinderea AFI în orașe secundare și regionale reflectă o strategie orientată către piețe cu potențial de creștere pe termen mediu și lung. Segmentul de retail parks este tot mai atractiv pentru investitori datorită:
- costurilor operaționale mai reduse
- stabilității fluxului de chirii
- adaptării la consumul local modern
AFI a intrat oficial pe acest segment în România în 2023, odată cu dezvoltarea proiectului AFI Arad, care a marcat începutul unei noi direcții strategice pentru companie.
Impact pe piața imobiliară din România
Tranzacția de 281,8 milioane de euro confirmă interesul ridicat pentru active comerciale de tip retail park în România, într-un context în care investitorii urmăresc randamente stabile și expunere pe orașe aflate în dezvoltare.
Specialiștii din piață consideră că astfel de achiziții contribuie la maturizarea sectorului imobiliar local și la creșterea competitivității între marii dezvoltatori internaționali.
