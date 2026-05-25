Măsurile fac parte din regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și au fost publicate în Monitorul Oficial în august 2024.

Autoritățile spun că scopul noilor reguli este reducerea abandonului școlar și creșterea responsabilității părinților în ceea ce privește participarea copiilor la cursuri.

Contractul educațional devine obligatoriu pentru părinți

Contractul educațional este documentul care stabilește obligațiile și responsabilitățile dintre școală, elev și familie.

Potrivit regulamentului, părinții sau reprezentanții legali care refuză semnarea documentului pot fi sancționați financiar.

”Următoarele fapte constituie contravenții, în măsura în care nu constituie infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:

a) refuzul semnării contractului educațional de către părinte sau reprezentantul legal, se sancționează cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei”, prevede regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar publicat în Monitorul Oficial, nr 795 bis din data de 12 august 2024, Articolul 172, aliniatul 1.

Specialiștii spun că documentul are rolul de a clarifica obligațiile tuturor părților implicate în procesul educațional și de a preveni conflictele dintre școală și familie.

Conform legislației din educație, părinții trebuie să se asigure că elevii participă la cursuri și respectă regulamentul școlar.

Obligațiile principale ale părinților

Obligație Ce presupune Semnarea contractului educațional Acceptarea regulilor și responsabilităților școlare Asigurarea frecvenței elevului Copilul trebuie să participe la cursuri Colaborarea cu școala Comunicarea cu profesorii și conducerea unității Respectarea regulamentului școlar Respectarea normelor stabilite de unitatea de învățământ Susținerea activității educaționale Implicarea în parcursul școlar al copilului

Experții în educație spun că semnarea contractului nu reprezintă doar o formalitate administrativă, ci un document prin care părinții își asumă oficial anumite responsabilități.

Legea prevede sancțiuni nu doar pentru refuzul semnării contractului, ci și pentru situațiile în care părinții nu asigură participarea copiilor la școală.

Potrivit Legii Învățământului preuniversitar, părinții care nu se ocupă de frecvența școlară a copiilor pot primi amenzi între 1.000 și 5.000 de lei.

Situațiile care pot aduce sancțiuni

Situație Sancțiune posibilă Refuzul semnării contractului educațional Amendă între 1.000 și 5.000 lei Neasigurarea frecvenței școlare Amendă între 1.000 și 5.000 lei Împiedicarea accesului copilului la educație Răspundere penală Retragerea nejustificată a copilului de la școală Închisoare de la 3 luni la 1 an sau amendă penală

Legislația actuală tratează foarte strict situațiile în care copilul este împiedicat să participe la învățământul obligatoriu.

„Retragerea nejustificată sau împiedicarea copilului să urmeze cursurile învățământului general obligatoriu constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă penală”.

În paralel cu aplicarea noilor reguli, Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul structurii anului școlar 2026–2027.

Potrivit documentului, cursurile vor începe pe 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027.

Elevii din clasele terminale vor termina cursurile mai devreme pentru organizarea examenelor naționale.

Una dintre cele mai importante schimbări propuse pentru anul școlar viitor vizează perioada vacanței aflate la decizia inspectoratelor școlare.

Ministerul Educației propune reducerea intervalelor dintre care inspectoratele pot alege perioada vacanței.

Cum ar urma să arate vacanța mobilă

Variantă propusă Perioadă Prima săptămână posibilă 22 – 28 februarie 2027 A doua săptămână posibilă 1 – 7 martie 2027

Ministerul explică faptul că în ultimii ani majoritatea județelor au ales doar două dintre cele trei variante disponibile.

”Propunerea are drept fundament faptul că în anii anteriori, la nivel național, s-a optat preponderent pentru două intervale (săptămâni) dintre cele trei propuse”, a transmis instituția.

Autoritățile spun că noua organizare urmărește echilibrarea perioadelor de cursuri și reducerea intervalelor foarte lungi fără vacanțe.

”Propunerea este justificată de nevoia de a crea un echilibru în ceea ce privește numărul de săptămâni consecutive de cursuri”, a mai precizat Ministerul Educației.

Documentul semnat între școală și părinți include reguli clare privind activitatea elevului și relația cu unitatea de învățământ.

Principalele prevederi ale contractului educațional

Element inclus Rol Participarea la cursuri Obligația frecvenței școlare Respectarea regulamentului Respectarea regulilor interne Comunicarea cu școala Relația dintre familie și profesori Drepturile elevului Protecția și accesul la educație Măsuri disciplinare Reguli privind sancțiunile școlare

Contractul este semnat la începutul fiecărui an școlar și face parte din documentele obligatorii ale elevului.

Noile sancțiuni apar într-un context în care abandonul școlar continuă să fie o problemă importantă în România.

Datele oficiale arată că numeroși copii renunță la școală înainte de finalizarea învățământului obligatoriu, în special în zonele vulnerabile.

Prin introducerea unor sancțiuni mai dure pentru părinți, autoritățile încearcă să reducă absenteismul și să responsabilizeze familiile în ceea ce privește participarea copiilor la educație.