Controversă la MAE. Această prevedere este reglementată de Hotărârea nr. 1443 din 2 septembrie 2004, privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoțiți și asigurarea măsurilor de protecție specială în favoarea acestora.

Conform articolului 2 al hotărârii, copil neînsoțit este considerat cetățeanul român sub 18 ani, care nu are capacitate deplină de exercițiu și care se află pe teritoriul unui alt stat fără a fi însoțit de părinți, de un reprezentant legal sau de o altă persoană care să aibă supraveghere legală asupra sa. Aceleași reguli se aplică și copilului care, odată intrat pe teritoriul străin, este lăsat neînsoțit.

Conform articolului 4, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate trebuie, imediat ce află despre prezența unor copii aflați în situația prevăzută la articolul 2, să solicite autorităților locale competente informațiile necesare pentru repatriere. Acestea includ, în special, dacă copilul deține pașaport sau alt document de identitate, data și condițiile repatrierii, precum și orice alte detalii utile pentru identificarea și protejarea copilului.

De asemenea, misiunile diplomatice și oficiile consulare vor urma aceleași proceduri și dacă prezența copilului pe teritoriul statului de reședință este semnalată de copil însuși, de familia acestuia, de organizații neguvernamentale sau de autorități locale cu atribuții în protecția minorilor, precum și în situația în care autoritățile române sau alte persoane le aduc la cunoștință aceste informații.

Mai mult, ministrul Oana Țoiu a fost informat de Consul despre cazul special al unei minore neînsoțite.

“Răspunsul meu a fost că, în orice modificare pe care ar urma să o facă la componența grupului deja stabilit sau în orice plan de evacuare prezentat oricui, să se asigure înainte că și ceilalți din categoriile vulnerabile cu grad de risc înscrise în grija consulară pe canale formale au acces la aceeași informație și tratament egal”, a spus ministrul.

Jurnalistul Dan Andronic a dezvăluit, pe pagina sa de Facebook, că avionul din Dubai în care ar fi trebuit să se afle și Irina Ponta a decolat având 14 locuri neocupate.