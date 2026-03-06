Fiica lui Victor Ponta a ajuns vineri, 6 martie, în România cu un avion de linie care a plecat din Dubai. După ce s-a întâlnit cu fiica ei cea mare, Daciana Sârbu a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut.

Pe Facebook, Daciana Sârbu a scris că ultima săptămână a fost foarte grea pentru ea. A explicat că nu a simțit nevoia să vorbească public în timp ce lucrurile se întâmplau și că a preferat să trăiască totul în privat, cu tristețe și îngrijorare pentru copilul ei. Ea a spus că, într-un moment, a simțit că lumea i se prăbușește și că a reacționat din disperarea unei mame care se temea că nu își va mai vedea copilul acasă.

Ulterior, ea a transmis că ar fi putut să tacă, așa cum a făcut și în alte situații când s-a simțit nedreptățită. Totuși, a spus că nu ar fi fost corect față de Irina, după tot ce a trăit în acele zile. A adăugat că nimic nu o va opri, nici criticile sau acuzațiile apărute între timp, pentru că adevărul rămâne adevăr.

La final, ea le-a mulțumit tuturor celor care au ajutat-o și care i-au trimis mesaje de încurajare, spunând că sprijinul lor a ajutat-o să nu se simtă singură și că datorită lor a reușit să își țină din nou copilul în brațe.

„Cam așa a fost ultima săptămână pentru mine. Nu am simțit nevoia să scriu în timp ce se întâmplau toate acestea și nici să mă plâng. Le-am trăit cu tristețe, cu îngrijorare pentru copilul meu și privat. Ieri mi s-a dărâmat lumea. Am simțit pe langa disperare, furia și frustrarea unei mame careia I se ia speranta ca I se intoarce copilul acasa și am reacționat. Aș fi putut să tac, așa cum am făcut de multe ori când m-am simțit nedreptățită. Aș fi putut să pun și acest episod într-un alt sertar al minții.

Dar nu era drept față de Irina. Nu după tot ce a trăit în aceste zile. N-o să mǎ oprească nimic, nici măcar valul de ură și minciunile aruncate asupra mea astăzi. Adevărul rămâne adevăr, iar Dumnezeu nu m-a părăsit niciodată. Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care mi-ați oferit ajutorul. Datorită vouă astăzi mi-am strâns copilul în brațe. Vă mulțumesc pentru mesajele voastre de încurajare și pentru gândurile bune care m-au făcut să mă simt mai putin singură”, a scris Daciana Sârbu.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a venit cu noi explicații după scandalul legat de repatrierea Irinei, fiica fostului premier Victor Ponta. Tânăra ar fi fost coborâtă din autocarul care mergea spre avionul de evacuare din Dubai, la ordinul ministerului.

Avionul în care ar fi trebuit să urce și Irina Ponta avea mai multe locuri libere, în total 11. MAE confirmă acum că au existat locuri goale, însă spune că acestea au fost ocupate până la urmă de cetățeni străini.

În același timp, 127 de români afectați de criza de securitate din Orientul Mijlociu s-au întors vineri în țară cu un zbor de evacuare. Avionul a plecat din Muscat, din Oman, și a avut ca destinație București. Zborul a fost organizat de România prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene. La bordul aeronavei s-au aflat români care erau în evidența consulatului României din Dubai și a celui din Oman și care făceau parte din categoriile considerate prioritare pentru evacuare.

Toți cei 127 de români au fost contactați în prealabil de echipele consulare pentru a fi incluși pe lista de zbor. Dintre aceștia, 95 sunt copii. Printre cei repatriați s-au aflat și grupuri de elevi din județele Neamț, Suceava și Vrancea, care au fost aduși în țară cu același avion.

Toate locurile rezervate românilor în acest zbor au fost ocupate. În același avion au călătorit și 39 de cetățeni din alte state europene.

Potrivit regulilor Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, aproximativ 30% din locurile din avion sunt rezervate cetățenilor din alte țări ale Uniunii Europene. Ministerul a mai anunțat că, joi, un alt grup de 16 români aflați în Iordania a ajuns în România cu un zbor organizat de autoritățile din Cehia, tot prin acest mecanism european de protecție civilă.

Potrivit datelor oferite de MAE, până acum peste 1.000 de cetățeni români au reușit să se întoarcă în țară. Ei au revenit fie cu zboruri de repatriere organizate cu sprijinul autorităților, fie cu zboruri de evacuare realizate prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, fie cu curse comerciale obișnuite.

Reprezentanții ministerului spun că Celula de Criză și echipele consulare din regiune continuă să lucreze pentru a-i aduce acasă pe românii aflați în zonele afectate. În aceste operațiuni sunt prioritare anumite categorii de persoane, cum ar fi copiii, oamenii cu probleme medicale urgente, femeile însărcinate și familiile cu copii mici.

În același timp, Celula de Criză a ministerului, împreună cu ambasadele și consulatele României din regiune, păstrează legătura atât cu românii afectați de conflictul din Orientul Mijlociu, cât și cu autoritățile din statele respective. Ministerul anunță că va continua să ofere sprijin și protecție consulară românilor, iar deciziile vor fi luate în funcție de cum evoluează situația de securitate din zonă.

Autoritățile le recomandă cetățenilor români să urmărească în permanență informațiile oficiale și să se înregistreze pe platforma consulară online a ministerului, pentru a putea primi mai ușor ajutor dacă este nevoie.

MAE le sugerează românilor să verifice constant mesajele primite de la companiile aeriene, atât pe site-urile oficiale ale acestora, cât și prin SMS sau e-mail. Oamenii sunt sfătuiți să verifice dacă zborurile lor au fost reprogramate, să urmărească instrucțiunile primite de la compania aeriană și să meargă la aeroport doar atunci când sunt anunțați sau chemați de reprezentanții companiei.