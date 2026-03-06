Preț carburanți vineri, 6 Martie. Prețurile carburanților continuă să crească în România, pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al presiunilor de pe piața internațională a petrolului. Vineri, 6 martie 2026, motorina s-a scumpit din nou, pentru a treia zi consecutiv în această săptămână, în timp ce prețul benzinei a rămas neschimbat.

Majorarea a fost aplicată de Petrom, liderul pieței locale de distribuție a carburanților, care a crescut prețul motorinei standard cu 9 bani pe litru. Benzina standard a rămas la același nivel ca în ziua precedentă.

Creșterea de vineri vine după alte două scumpiri consecutive operate la începutul săptămânii.

Pe 4 martie 2026, atât benzina standard, cât și motorina standard s-au scumpit cu 15 bani pe litru. A doua zi, pe 5 martie, prețurile au urcat din nou, cu 9 bani pe litru pentru ambele tipuri de carburant.

În total, în doar trei zile, motorina standard s-a scumpit cu 33 de bani pe litru, în timp ce benzina a crescut cu 24 de bani în aceeași perioadă.

În stațiile Petrom din București, prețurile afișate vineri, 6 martie 2026, arată astfel:

Benzină standard: între 8,17 lei și 8,22 lei/litru

Motorină standard: între 8,57 lei și 8,61 lei/litru

La stația Petrom din zona Vitan, monitorizată constant pentru evoluția prețurilor, tarifele sunt de 8,20 lei pe litru pentru benzina standard și 8,60 lei pe litru pentru motorina standard.

De la începutul anului, prețurile la carburanți au înregistrat creșteri constante. Majorarea accizelor aplicată la 1 ianuarie 2026 a contribuit semnificativ la această evoluție.

Comparativ cu începutul anului:

benzina este mai scumpă cu 96 de bani pe litru

motorina este mai scumpă cu 1,14 lei pe litru

La 1 ianuarie 2026, în aceeași stație Petrom Vitan, benzina standard costa 7,58 lei/litru, iar motorina 7,77 lei/litru.

Scumpirile recente sunt influențate de tensiunile din Orientul Mijlociu, în special de conflictul din zona Iranului și de riscul blocării Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute de transport pentru petrol la nivel mondial.

Creșterea prețului petrolului pe piețele internaționale se reflectă rapid în costurile combustibililor din Europa, inclusiv în România.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că statul nu ia în calcul modificarea taxelor sau accizelor incluse în prețul carburanților. Potrivit acestuia, aproximativ jumătate din prețul plătit la pompă reprezintă costul petrolului rafinat, iar restul este format din taxe și accize.

Totuși, evoluția pieței este monitorizată de Consiliul Concurenței pentru a preveni eventuale practici anticoncurențiale.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat recent că Guvernul analizează mai multe scenarii pentru a limita creșterea prețurilor la pompă. Printre variantele discutate se află și o posibilă ajustare temporară a unor taxe sau accize.

Autoritățile încearcă astfel să evite scenariul în care benzina și motorina ar putea ajunge la 10 lei pe litru, dacă prețul petrolului ar depăși 110 dolari pe baril.

În contextul scumpirilor accelerate, Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) solicită Guvernului măsuri urgente pentru a limita impactul economic.

Transportatorii cer reducerea accizelor la benzină și motorină cu cel puțin 50%, argumentând că nivelul actual al taxelor afectează competitivitatea firmelor de transport și poate duce la creșterea costurilor în întreaga economie.

Reprezentanții organizației avertizează că scumpirea carburanților poate avea efecte în lanț asupra prețurilor alimentelor, transportului și nivelului general al inflației.