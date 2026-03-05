Nicușor Dan a vorbit despre structura prețului carburanților și despre motivele pentru care autoritățile nu pot interveni rapid asupra costurilor plătite de șoferi la pompă. Potrivit președintelui, componentele principale ale prețului benzinei limitează marja de manevră a statului în acest moment.

El a subliniat că scumpirile au apărut recent, iar autoritățile urmăresc deocamdată evoluția pieței înainte de a lua decizii economice majore.

„Deocamdată suntem la o săptămână de când a început această situație nouă. Pot să spun, așa grosier, că din prețul benziniei pe care un om îl plătește la pompă, jumătate este prețul brut al petrolului rafinat și jumătate sunt taxele și accizele statului”, a afirmat Nicușor Dan.

În acest context, președintele a precizat că modificarea taxelor nu este o opțiune aflată pe masa guvernului în prezent, deoarece cadrul fiscal actual nu permite o astfel de intervenție rapidă.

„Ce pot să spun cu certitudine este că nu se pune problema ca pe această componentă de taxe și accize ale statului să se intervină în plus. Din păcate, nici în minus nu avem posibilitatea să o facem”, a explicat președintele.

Declarațiile vin în contextul în care creșterea prețurilor la combustibil începe să genereze îngrijorări în rândul populației și al companiilor de transport, având în vedere impactul direct asupra costurilor din economie.

Un alt subiect abordat de Nicușor Dan a fost modul în care autoritățile verifică funcționarea pieței carburanților, în special în cazul suspiciunilor privind posibile înțelegeri între companii sau alte practici anticoncurențiale.

Președintele a explicat că responsabilitatea monitorizării și investigării acestor situații revine Consiliului Concurenței, instituție care poate aplica sancțiuni severe în cazul în care identifică abateri de la regulile pieței.

Totuși, procedurile de verificare sunt complexe și nu pot produce rezultate imediat după apariția unei scumpiri pe piață.

„Consiliul Concurenței sancționează și foarte sever practicile anticoncurențiale. Numai că lucrul ăsta nu se poate întâmpla în secunda în care evenimentul se întâmplă”, a spus el.

Șeful statului a explicat că astfel de investigații presupun analizarea evoluțiilor din piață pe o perioadă mai lungă de timp, iar concluziile pot apărea abia după câteva săptămâni.

În același timp, Nicușor Dan a atras atenția că majorarea prețurilor la combustibil are efecte extinse în economie și poate influența nivelul general al costurilor de trai.

Creșterea carburanților afectează direct transportul, prețurile bunurilor și serviciilor și, implicit, bugetele gospodăriilor. Din acest motiv, autoritățile urmăresc atent evoluția pieței pentru a decide dacă sunt necesare măsuri de sprijin.

Președintele a precizat că instituțiile statului au transmis deja un avertisment public privind impactul economic al acestor scumpiri.

Totuși, decizia privind eventuale intervenții financiare nu poate fi luată decât în funcție de evoluția reală a pieței în perioada următoare.

Întrebat dacă ar putea solicita guvernului introducerea unei scheme de sprijin pentru populație în cazul în care scumpirile se accentuează, Nicușor Dan a spus că o astfel de discuție ar putea avea loc doar dacă situația se agravează semnificativ.