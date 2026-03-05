Adrian Câciu a criticat dur reacția instituțiilor statului după scumpirea carburanților și a avertizat că autoritățile trebuie să investigheze rapid dacă majorările de preț sunt justificate sau dacă există practici speculative pe piață.

Fostul ministru al Finanțelor a atras atenția că scumpirea combustibililor generează automat încasări mai mari din TVA la bugetul statului, însă acest lucru nu ar trebui să devină un motiv pentru tolerarea unor creșteri nejustificate ale prețurilor la pompă.

„Dacă preţul la combustibil, şi văd că nimeni nu face nimic să intre în specula din piaţă, astăzi aveţi 1,2 miliarde în plus la TVA. Dacă creşte în continuare, veţi avea 10 miliarde de lei în plus din TVA”, a spus fostul ministru de Finanţe, în emisiunea România Politică de la Prima News.

Potrivit acestuia, autoritățile responsabile trebuie să verifice imediat evoluția prețurilor și modul în care acestea sunt stabilite de companiile din sectorul energetic. Câciu susține că, în absența unor controale serioase, consumatorii ajung să plătească costuri mai mari fără o justificare economică reală.

În intervenția sa, Adrian Câciu a indicat direct instituțiile care ar trebui să analizeze evoluția prețurilor și a criticat lipsa de reacție a unor responsabili din administrație.

El a menționat că președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, ar avea responsabilitatea de a monitoriza piața combustibililor și de a interveni atunci când există suspiciuni de practici anticoncurențiale.

„De combustibili se ocupă Ministerul Economiei. Văd că tace cu o eleganţă ieşită din comun”, a spus Câciu şi despre ministrul USR de la economie, Irineu Darău.

Deputatul PSD a mers mai departe și a avertizat că, dacă autoritățile nu intervin într-un termen scurt, conducerea instituțiilor responsabile ar trebui schimbată.

„Dacă Chiriţoiu şi ANPC-ul nu-şi fac treaba în următoarea săptămână, vor trebui demişi, asta-i părerea mea. (..) Nu este posibil, nu este permis ce se întâmplă, e speculă şi ar trebui să se intervină clar pe această piaţă. Vă spune un om care a trăit această perioadă, a trăit acest moment, eu am avut 9,4 la pompă, combustibilul. Ţineţi minte noaptea în care toată lumea s-a dus să îşi cumpere benzina şi motorină? I-am pus pe toţi pe jar în momentul acela şi i-am prins pe toţi cum speculau (..) şi au scăzut preţul la 8,5 atunci, când a venit războiul din Ucraina”, a arătat Adrian Câciu.

Fostul ministru al Finanțelor a explicat că evoluția actuală a prețurilor ridică semne de întrebare, mai ales în contextul în care statul încasează sume suplimentare din TVA generate de aceste scumpiri.

În opinia sa, dacă aceste venituri suplimentare apar din majorări nejustificate ale prețurilor, atunci ele ar trebui redirecționate către domenii prioritare sau către sprijinirea persoanelor vulnerabile.

El a subliniat că, în lipsa unor intervenții rapide ale autorităților, există riscul ca aceste sume să nu fie folosite pentru a sprijini categoriile sociale afectate sau pentru sectoare importante precum educația.

În acest context, Adrian Câciu a anunțat că va solicita explicații oficiale instituțiilor implicate în monitorizarea pieței energiei și combustibililor.

Fostul ministru a precizat că intenționează să formuleze săptămâna viitoare interpelări adresate miniștrilor și Consiliului Concurenței, afirmând că are informații din piață privind evoluția prețurilor și modul în care acestea au fost influențate în ultima perioadă.