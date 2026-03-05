În contextul războiului din Orientul Mijlociu și al creșterii rapide a prețurilor la carburanți și gaze naturale în Europa, liderii coaliției de guvernare ar fi ajuns la un acord privind măsuri menite să limiteze impactul asupra populației.

Surse citate de site-ul Stiripesurse.ro au precizat că, dacă va fi necesar, Executivul ia în calcul intervenții directe pe piață pentru a menține prețurile sub control, mai ales pentru carburanți și alimente. În acest sens, ar fi existat un „agreement” (înțelegere – n.r.) între partidele aflate la guvernare și premierul Ilie Bolojan.

Sursele citate au atras atenția că situația este critică și că declarațiile politice inutile ar putea provoca panică. Ele au mai spus că discursurile „georgisto-auriste” nu fac decât să alarmeze populația, în contextul în care au circulat informații că prețul carburanților ar putea depăși 10 lei pe litru.

„Suntem pe marginea prăpastiei, nu e loc de declarații politice. Toate discursurile georgisto-auriste nu fac decât să panicheze populația”, au precizat sursele din coaliție.

În consecință, Guvernul ia în calcul să intervină pentru a ține sub control atât prețul carburantului, cât și pe cel al alimentelor. Totodată, Consiliul Concurenței a demarat verificări pe piața carburanților pentru a determina dacă majorările recente sunt justificate.

Guvernul Bolojan a adoptat deja o ordonanță de urgență care va permite menținerea sub control a pieței gazelor naturale după 31 martie 2026, când expiră actuala plafonare. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că măsura reprezintă o protecție directă a consumatorilor români și este unică la nivel european.

El a detaliat că ordonanța stabilește un mecanism clar prin care prețul de plecare la producător nu va depăși 110 lei pe megawatt, mai puțin decât plafonul anterior de 120 de lei.

De asemenea, prețul reglementat pentru transportatori va fi de 15 lei, iar pentru distribuție de maximum 69 de lei pe megawatt, cu o marjă maximă de adaos de 15 lei la furnizor.

Potrivit ministrului, această formulă va permite absorbirea oricăror modificări de pe piață, astfel încât prețul gazelor naturale pentru consumatori să rămână plafonat încă un an, indiferent de evoluțiile externe.

Bogdan Ivan a mai precizat că toate facturile începând cu 1 aprilie vor fi emise la prețul reglementat, care nu va depăși 0,31 lei pe kilowatt, menținând astfel plafonarea actuală și oferind certitudine pentru bugetele familiilor românești.