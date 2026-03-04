Consiliul Concurenței monitorizează constant și atent evoluția prețurilor și comportamentul comercianților de carburanți, pe fondul conflictului militar din Orientul Mijlociu și al blocadei din Strâmtoarea Ormuz.

Reprezentanții instituției au transmis pentru News.ro că piața carburanților este cea mai supravegheată din România și că operatorii știu acest lucru, inclusiv pentru că în trecut au fost sancționați cu amenzi.

În ultimele 48 de ore, prețul benzinei și al motorinei a crescut cu aproximativ 15 bani pe litru, depășind pragul de 8 lei în multe benzinării din țară. Este prima scumpire semnificativă de la începutul războiului din Iran, iar evoluția a atras atenția autorităților.

Reprezentanții Consiliului Concurenței au explicat că monitorizează în permanență dacă operatorii se înțeleg între ei pentru a majora prețurile sau dacă vreun jucător abuzează de o poziție dominantă și crește nejustificat tarifele, în timp ce ceilalți acționează de bună-credință.

Potrivit acestora, variația actuală a prețurilor nu este, deocamdată, foarte mare, iar instituția rămâne vigilentă, mai ales că a mai aplicat sancțiuni în trecut.

„Noi îi monitorizăm în mod constant şi cu foarte mare atenţie dacă se înţeleg să crească preţurile sau dacă unul dintre ei abuzează de o poziţie dominantă şi creşte preţul prea mult, în timp ce ceilalţi sunt de bună-credinţă. Această piaţă legată de carburanţi este cea mai monitorizată, supravegheată din toate câte există în România. Deocamdată, variaţia preţurilor nu este foarte mare. Noi suntem oricum cu ochii pe ei, iar ei ştiu asta, pentru că i-am mai sancţionat cu amenzi”, au explicat cei de la Consiliul Concurenței pentru sursa citată.

Consiliul Concurenței a mai arătat că prețul barilului de petrol se situează în prezent la peste 80 de dolari, ceea ce indică o variație relativ moderată. Evoluția conflictului rămâne însă imprevizibilă, iar pe termen scurt nu este clar cum vor reacționa piețele.

Oficialii au precizat că eventuale probleme majore ar putea apărea dacă prețul carburanților ar depăși pragul de 10 lei pe litru, însă un astfel de scenariu ar presupune prelungirea conflictului și o creștere susținută a cotațiilor internaționale.

Ei au subliniat că, în prezent, există stocuri suficiente, ceea ce atenuează presiunea imediată asupra prețurilor. Totodată, au comparat situația din România cu cea din Germania, unde prețul a depășit 2 euro pe litru, apreciind că scumpirile interne se mențin încă în anumite limite.

„Eventuale probleme ar putea să apară în măsura în care preţul carburanţilor ar depăşi pragul critic de 10 lei, dar acest lucru se va întampla într-un timp mai lung şi dacă o să dureze foarte mult acest conflict, întrucât deocamdată toată lumea are nişte stocuri. (…) În Germania, a trecut de 2 euro, deci la noi creşterea nu este chiar atât de mare, ci se păstrează în nişte limite”, au mai afirmat reprezentanţii Consiliului Concurenţei.

În România, prețurile carburanților sunt influențate în principal de cotațiile internaționale ale petrolului și produselor rafinate, dar și de nivelul taxelor, accizele și TVA reprezentând o componentă importantă din prețul final. Analiștii avertizează că, dacă tensiunile regionale vor continua să împingă în sus prețul petrolului, scumpirile la pompă ar putea continua în perioada următoare.