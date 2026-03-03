La începutul lunii martie 2026, prețurile carburanților în România au continuat să urce, influențate de tensiunile internaționale și de scumpirea petrolului pe piețele globale. În marile orașe, inclusiv în București, benzina și motorina au înregistrat valori record pentru această perioadă a anului.

Benzina standard s-a apropiat de pragul de 8,10 lei pe litru, în timp ce motorina standard a depășit 8,30 lei pe litru. Benzina premium a atins valori ridicate în anumite stații, iar prețurile motorinei premium au fost comparabile, existând totodată variații semnificative între diferite zone ale țării.

Creșterea prețurilor a fost observată constant la sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie, cu mai multe scumpiri succesive în ultima săptămână a lunii februarie. Factorii principali care au determinat această tendință includ creșterea costurilor internaționale ale petrolului și instabilitatea piețelor externe.

Cu toate acestea, autoritățile române au asigurat că stocurile de carburant sunt suficiente pentru a acoperi cererea, iar scumpirile masive imediate nu sunt justificate economic. Atât Consiliul Concurenței, cât și Ministerul Energiei au declarat că, deși există speculații privind atingerea pragului de 10 lei/litru, acestea nu reflectă situația reală a pieței.

Escaladarea conflictului din Iran a dus la scumpirea petrolului la nivel global, iar efectele s-au resimțit imediat la pompă, în toate regiunile țării.

Conform datelor ADAC și Clever Tanken, benzina Super E10 a ajuns la aproximativ 1,776 euro pe litru, marcând cel mai ridicat nivel din ultimele 19 luni.

Benzina Super 95 s-a situat în jurul valorii medii de 1,824 euro pe litru, iar motorina a depășit pragul de 1,74 euro, cu o creștere accelerată în prima săptămână din martie.

Pe lângă evoluțiile internaționale ale petrolului, creșterea prețurilor a fost influențată și de politica internă, în special de majorarea taxei pe emisiile de CO2, care a adăugat aproximativ trei cenți pe litru față de anul precedent. Acești factori combinati au făcut ca alimentarea pe autostrăzi să rămână considerabil mai scumpă, diferența medie față de stațiile din orașe depășind 40 de cenți pe litru.

În orașe precum Bochum sau Bonn, prețurile rămân relativ mai accesibile, în timp ce Berlin și Dresda se situează printre cele mai scumpe zone pentru carburanți.

Pentru a reduce costurile, experții recomandă alimentarea în intervalul serii, între orele 18:00 și 22:00, când prețurile sunt în mod tradițional mai mici. De asemenea, platforme precum ADAC Spritpreise sau aplicația Clever Tanken permit șoferilor să compare prețurile în timp real și să aleagă cea mai avantajoasă stație.

Prețurile carburanților în Franța au înregistrat o creștere abruptă, atingând niveluri ridicate din cauza tensiunilor geopolitice majore din Orientul Mijlociu și a noilor măsuri fiscale implementate la începutul anului.

În stațiile din Franța continentală, motorina (Gazole B7) se situează între 1,70 și 1,74 euro pe litru, benzina Super 95 (E5/E10) în jur de 1,76 – 1,82 euro pe litru, iar benzina premium Super 98 depășește frecvent pragul de 1,90 euro în stațiile selecte.

Creșterea prețurilor a fost determinată în principal de contextul internațional. Escaladarea atacurilor asupra Iranului a dus la scumpirea rapidă a petrolului Brent, iar impactul s-a resimțit imediat la nivel european. Experții avertizează că, în absența unei detensionări în regiune, prețurile ar putea urca în apropierea pragului de 2 euro pe litru.

La nivel intern, majorările de taxe au amplificat presiunea asupra consumatorilor. Începând cu 1 ianuarie 2026, noua taxă pe certificatul de economie de energie a adăugat între 4 și 6 cenți pe litru la prețul carburanților, contribuind la finanțarea tranziției către vehicule electrice. În plus, modificările fiscale legate de biocarburanți au redus anumite facilități pentru E85 și biodiesel, ceea ce a dus la scumpiri vizibile față de anii anteriori.

Diferențele regionale și de tip de stație rămân semnificative. Alimentarea la autostrăzi este mult mai costisitoare decât în orașe sau la supermarketuri, iar variațiile de preț pot fi urmărite în timp real prin platforme precum Prix-carburants.gouv.fr, site-ul oficial al guvernului francez, sau aplicația Essence&CO, care indică stațiile cu stocuri disponibile și prețurile actualizate.

Prețurile carburanților în Austria au înregistrat o ușoară scădere față de luna precedentă, menținându-se sub media europeană și considerabil mai mici decât nivelurile înregistrate în România. În perioada 1–3 martie, motorina (Diesel) se situa între 1,54 și 1,55 euro pe litru, benzina standard Euro 95 între 1,50 și 1,51 euro pe litru, iar GPL-ul (LPG) avea un preț mediu de 1,11 euro pe litru.

Austria rămâne astfel una dintre cele mai accesibile destinații pentru alimentare în Europa Centrală, prețul benzinei fiind cu aproximativ 3,7% mai mic decât media Uniunii Europene. Această evoluție pozitivă pentru consumatori este influențată și de politica fiscală a țării. În 2026, sistemul național de taxare a emisiilor de CO2 a trecut într-o fază de piață, după ce în 2025 a atins pragul fix de 55 euro pe tonă de CO2, iar taxa este deja integrată în prețul final la pompă.

În ceea ce privește variațiile regionale, alimentarea pe autostrăzi, precum A1, A2 sau A10, poate fi mai scumpă cu 40-50 de cenți pe litru față de stațiile din orașe sau sate. Totodată, reglementările locale permit benzinăriilor să majoreze prețurile o singură dată pe zi, la ora 12:00, însă le pot reduce oricând, ceea ce face ca orele serii să fie adesea cele mai avantajoase pentru alimentare.

Deși s-au înregistrat ușoare creșteri față de luna precedentă, tarifele rămân cu aproximativ 20-21% sub media europeană.

Conform datelor centralizate de Fuelo.net și Global Petrol Prices, benzina standard A95 costă în medie 1,27 euro pe litru (aproximativ 6,35 lei), iar motorina se situează în jurul valorii de 1,29 euro pe litru (6,45 lei). GPL-ul rămâne foarte accesibil, cu prețuri între 0,56 și 0,59 euro pe litru (2,80 – 2,95 lei), iar benzina premium A98/100 se situează între 1,49 și 1,51 euro pe litru.

Pentru a beneficia de cele mai bune tarife, șoferii sunt sfătuiți să urmărească prețurile în timp real și să aleagă stațiile cu cele mai avantajoase oferte, folosind platforme precum Fuelo.net sau aplicații mobile de monitorizare a carburanților.

Conform datelor recente furnizate de Global Petrol Prices și myLPG.eu, benzina standard (95) se situează între 555 și 561 HUF pe litru, ceea ce echivalează cu aproximativ 1,41 – 1,46 euro. Motorina costă între 571 și 575 HUF pe litru (~1,45 – 1,52 euro), iar GPL-ul rămâne cel mai accesibil tip de carburant, cu prețuri de 321 – 324 HUF pe litru (~0,81 – 0,82 euro).

Prețurile carburanților în Ungaria rămân semnificativ mai mici decât în România, diferența de cost existând, în principal, din cauza accizelor mai scăzute aplicate în Ungaria și cursului de schimb favorabil al forintului.