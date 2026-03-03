Un litru de benzină standard costă în continuare între 7,92 și 8,07 lei. Benzina premium se vinde între 8,50 și 8,79 lei pe litru. În cazul motorinei standard, prețul rămâne între 8,26 și 8,37 lei. Motorina premium continuă să coste între 8,62 și 8,92 lei pe litru.

GPL-ul se menține între 3,90 și 3,96 lei pe litru.

Aceste valori sunt nemodificate față de ziua precedentă, potrivit specialiștilor din domeniu.

În contextul creșterii prețului barilului de petrol pe fondul războiului din Iran, Consiliul Concurenței a transmis că urmărește atent evoluțiile din sector.

Președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, a declarat pentru Agerpres că instituția monitorizează constant dinamica prețurilor și comportamentul comercial al operatorilor.

El a explicat că scopul este ca eventualele modificări de preț să fie determinate de factori obiectivi. Totodată, a arătat că nu ar trebui să existe comercianți care să profite de contextul internațional pentru a majora nejustificat tarifele.

„Noi monitorizăm constant evoluţiile din sectorul distribuţiei de carburanţi, inclusiv dinamica preţurilor şi comportamentul comercial al operatorilor, pentru a ne asigura că modificările de preţ sunt determinate de factori obiectivi. Nu am vrea să vedem comercianţi care profită de contextul internaţional pentru a creşte suplimentar preţurile în mod nejustificat”, a declarat Chiriţoiu pentru Agerpres.

Declarația a venit în condițiile în care experții în energie au avertizat că, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, prețurile la pompă ar putea crește chiar și cu 2,5 lei.

La rândul său, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a afirmat luni că prețurile nu vor crește mai mult de 3–5 bani. El a susținut că speculațiile potrivit cărora benzina sau motorina ar putea ajunge la 10 lei pe litru sunt minciuni sfruntate.

Ministrul a precizat că, în prezent, nu există niciun argument rațional, comercial sau economic care să justifice un astfel de nivel la pompă.

Experții din domeniu au arătat că variații de 3–5 bani reprezintă fluctuații normale de piață. Potrivit acestora, astfel de ajustări sunt frecvente și nu reflectă neapărat efectele unui conflict armat precum cel din Orientul Mijlociu.

În acest moment, prețurile afișate la stațiile de alimentare din România rămân stabile, în pofida tensiunilor internaționale și a creșterilor înregistrate pe piețele externe.