Expertul contabil Radu Georgescu susține, într-o analiză publicată pe pagina sa de socializare, că toate războaiele de pe planetă au o componentă economică esențială, iar conflictul din Iran nu face excepție.

În opinia sa, în România se discută prea puțin despre implicațiile financiare ale acestui război, deși ele sunt decisive pentru evoluțiile globale.

Radu Georgescu arată, în postarea sa de pe Facebook, că Iranul este unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume și amintește că și alte conflicte declanșate de Statele Unite au vizat state cu resurse energetice importante, oferind exemplul cel mai recent al intervenției din Venezuela, țară care deține unele dintre cele mai mari rezerve de petrol.

De asemenea, el subliniază că prin Strâmtoarea Hormuz, situată în Golful Persic, este transportat aproximativ 20% din petrolul la nivel mondial, ceea ce transformă zona într-un punct strategic crucial pentru economia globală.

În analiza sa, expertul explică faptul că Statele Unite au nevoie de energie și petrol ieftine, mai ales în contextul în care datele recente privind inflația au indicat o creștere de două ori mai mare decât anticipațiile.

Această evoluție, spune Radu Georgescu, generează probleme serioase pentru economia americană și a dus deja la scăderi puternice pe bursă.

Georgescu mai observă că războaiele declanșate de SUA încep, de regulă, în weekend, când bursele sunt închise, sugerând că acest calendar nu este întâmplător. În opinia sa, dacă piețele ar fi fost deschise, acțiunile ar fi scăzut accelerat.

Radu Georgescu a mai avertizat (duminică – n.red.) că, dacă războiul nu se încheie rapid, la redeschiderea burselor de luni – prima fiind cea din Japonia – prețurile aurului și petrolului ar putea crește puternic, iar acțiunile ar putea înregistra scăderi semnificative. În concluzie, expertul amintește că, pe lângă gravitație, economia este o altă forță care „mișcă” lumea.