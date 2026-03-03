Radu Georgescu: Războiul din Iran are mize economice majore ignorate în România
Expertul contabil Radu Georgescu susține, într-o analiză publicată pe pagina sa de socializare, că toate războaiele de pe planetă au o componentă economică esențială, iar conflictul din Iran nu face excepție.
În opinia sa, în România se discută prea puțin despre implicațiile financiare ale acestui război, deși ele sunt decisive pentru evoluțiile globale.
Radu Georgescu arată, în postarea sa de pe Facebook, că Iranul este unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume și amintește că și alte conflicte declanșate de Statele Unite au vizat state cu resurse energetice importante, oferind exemplul cel mai recent al intervenției din Venezuela, țară care deține unele dintre cele mai mari rezerve de petrol.
De asemenea, el subliniază că prin Strâmtoarea Hormuz, situată în Golful Persic, este transportat aproximativ 20% din petrolul la nivel mondial, ceea ce transformă zona într-un punct strategic crucial pentru economia globală.
Trump are nevoie de petrol și energie ieftine, pentru a reduce inflația
În analiza sa, expertul explică faptul că Statele Unite au nevoie de energie și petrol ieftine, mai ales în contextul în care datele recente privind inflația au indicat o creștere de două ori mai mare decât anticipațiile.
Această evoluție, spune Radu Georgescu, generează probleme serioase pentru economia americană și a dus deja la scăderi puternice pe bursă.
Georgescu mai observă că războaiele declanșate de SUA încep, de regulă, în weekend, când bursele sunt închise, sugerând că acest calendar nu este întâmplător. În opinia sa, dacă piețele ar fi fost deschise, acțiunile ar fi scăzut accelerat.
Radu Georgescu a mai avertizat (duminică – n.red.) că, dacă războiul nu se încheie rapid, la redeschiderea burselor de luni – prima fiind cea din Japonia – prețurile aurului și petrolului ar putea crește puternic, iar acțiunile ar putea înregistra scăderi semnificative. În concluzie, expertul amintește că, pe lângă gravitație, economia este o altă forță care „mișcă” lumea.
Postarea integrală a lui Georgescu: „Războaiele declanșate de US încep în weekend. Când bursele sunt închise”
„Toate razboaiele de pe planeta Pamant au o componenta economica
In razboiul din Iran aspectele economice sunt foarte importante
In Romania nu vorbeste nimeni despre ele
Hai sa vorbim noi
1 Iranul este unul dintre cei mai mari producatori de petrol din lume
Probabil ca ma tii minte ca ultimul razboi declansat de US a fost in Venezuela
Venezuela are cele mai mari rezerve de petrol din lume
2 Prin Iran se transporta 20% din petrolul de pe planeta Pamant
Prin stramtoarea Hormuz din Golful Persic se transporta 20% din petrolul de pe planeta Pamant
3 US are nevoie de energie si petrol ieftine
Vineri s-au publicat in US datele despre inflatie
Inflatia a crescut de 2 ori mai mult decat se anticipa
Acest lucru genereaza probleme mari pentru economia US
Bursa din US a scazut puternic
US are nevoie de petrol si energie ieftine pentru a reduce inflatia
4 Razboaiele declansate de US incep in weekend . Cand bursele sunt inchise
Ca si in Venezuela, razboiul din Iran a inceput in weekend cand bursele sunt inchise
Coincidenta?
Nu prea
Daca bursele ar fi fost deschise , actiunile ar fi scazut accelerat
5 Ce se intampla maine, luni, daca razboiul nu se termina azi
Maine se deschid bursele de pe planeta Pamant
Prima bursa care se deschide este in Japonia
Daca razboiul nu se termina pana maine dimineata, pretul aurului si pretul petrolului vor creste accelerat
Iar actiunile vor scadea puternic
Concluzii
Pe planeta Pamant suntem influentati de 2 forte, gravitatia si economia
Gravitatia misca tot Universul
Economia misca lucrurile pe planeta Pamant”, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de socializare.
