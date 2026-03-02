Deși momentul și amploarea acțiunii militare a SUA împotriva Iranului i-au luat pe mulți prin surprindere, impactul imediat ar putea fi relativ limitat, având în vedere că:

o parte din prima de risc era deja încorporată în prețurile piețelor, și atacul a avut loc într-un moment în care piețele financiare erau închise.

Cu toate acestea, tranzacționarea „risk-off” (aversiune față de risc) va domina, cel mai probabil, pe termen scurt. Dolarul american ar trebui să atragă fluxuri de cumpărare pe fondul creșterii aversiunii la risc și al prețurilor mai ridicate la energie, iar francul elvețian este de așteptat să urmeze aceeași direcție. În schimb, monedele din piețele emergente par vulnerabile, în special cele ale țărilor care sunt mari importatori neți de petrol, explică analiștii Ebury.

În mod obișnuit, creșterea riscurilor geopolitice generează doar perturbări temporare, iar piețele își revin relativ rapid după ce șocul se estompează. Totuși, evoluția va depinde în mare măsură de mai mulți factori incerți, în special durata și amploarea conflictului, precum și situația din Strâmtoarea Ormuz. O suspendare completă a traficului prin principalul culoar maritim al Iranului ar reprezenta, probabil, cel mai mare risc pentru piețe și ar putea împinge contractele futures pe petrol (CFD) către pragul de 100 de dolari pe baril.

Creșterea susținută a prețurilor la petrol ar afecta negativ moneda unică, întrucât Europa este importator net de energie. Evoluția va depinde în mare măsură de rapiditatea cu care conflictul va fi soluționat.

Dolarul american se apreciază după atacul asupra Iranului.

Activele de refugiu și monedele legate de mărfuri performează mai bine.

Volatilitatea pe piața valutară rămâne relativ moderată.

Primele semnale indică faptul că impactul asupra piețelor financiare va fi relativ limitat, mai ales pentru că investitorii anticipaseră deja o posibilă escaladare a tensiunilor. Faptul că atacul a avut loc în afara orelor de tranzacționare a contribuit, de asemenea, la temperarea reacției inițiale – piețele din Arabia Saudită au scăzut cu doar 2% în weekend.

În tranzacțiile de pe piețele asiatice de luni dimineață, investitorii au cumpărat valute de refugiu precum dolarul și francul elvețian, însă mișcările au fost, până acum, moderate. Petrolul a înregistrat o creștere mai pronunțată, de peste 10%, pe fondul informațiilor potrivit cărora Strâmtoarea Ormuz – esențială pentru aprovizionarea cu petrol a Asiei – ar urma să fie închisă pe termen scurt.

În următoarele zile, atenția se va concentra în principal asupra evoluțiilor din conflict. În mod special, investitorii vor urmări dacă războiul se va încheia rapid sau se va prelungi și dacă Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă traficului maritim. Pe lângă evoluțiile din Iran, traderii vor urmări cu atenție și raportul privind piața muncii din SUA, programat pentru vineri. Noi reduceri de dobândă din partea Rezervei Federale sunt mai puțin probabile în absența unei deteriorări susținute a condițiilor de pe piața muncii.

În mod normal, atenția acestei săptămâni s-ar fi concentrat pe raportul privind locurile de muncă, publicat vineri. Ne așteptăm ca acesta să indice în continuare o creștere moderată a numărului de locuri de muncă create, fără semne de concedieri în masă și cu o dinamică salarială solidă, dar nu exuberantă, în linie cu tendința recentă.

Datele privind prețurile producătorilor au confirmat săptămâna trecută că nu există indicii clare ale unei tendințe descendente a inflației, aceasta menținându-se peste ținta stabilită. Prețurile mai ridicate la petrol nu ajută, însă statutul SUA de exportator net înseamnă că, per ansamblu, acestea au în prezent un efect pozitiv asupra dolarului.

Dat fiind că dolarul și-a păstrat statutul de activ de refugiu în perioade de conflict geopolitic, este de așteptat ca tendința sa de depreciere să se oprească temporar în următoarele săptămâni. Amploarea aprecierii va depinde, însă, în mare măsură de durata și extinderea conflictului. Deși principalii lideri ai Corpul Gărzilor Revoluționare Iraniene (IRGC) au fost eliminați, rămâne neclar dacă asistăm la începutul unei schimbări istorice de regim sau dacă vor apărea rapid succesori care să umple vidul de putere. Orice semnal în această a doua direcție ar susține suplimentar dolarul.

Datele preliminare privind inflația (CPI) de marți ar trebui să confirme că Banca Centrală Europeană a reușit să readucă inflația către ținta stabilită. Riscul geopolitic ar putea pune presiune pe euro pe termen scurt, însă este de remarcat faptul că cea mai mare parte a transporturilor de țiței prin Strâmtoarea Ormuz are ca destinație Asia, nu Europa.

Cu toate acestea, o creștere susținută a prețurilor la petrol ar afecta negativ moneda unică, întrucât Europa este importator net de energie, iar termenii schimbului s-ar deteriora. Evoluția va depinde în mare măsură de rapiditatea cu care conflictul va fi soluționat. Potrivit președintelui Trump, operațiunile din Iran sunt „în avans față de programul stabilit”, însă nu există încă semne ale unor negocieri sau ale unui armistițiu.

Pe de altă parte, nici Rusia, nici China nu par dispuse sau capabile să sprijine activ Iranul, ceea ce reprezintă un semnal relativ favorabil pentru piețe.