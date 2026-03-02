În cadrul episodului de luni al podcastului „HAI Live”, Robert Turcescu și Adrian Severin au analizat situația tensionată din Orientul Mijlociu și implicațiile unui eventual atac asupra Iranului. Turcescu a susținut că tulburările din regiune nu vor duce la democratizarea Iranului și că populația nu va răspunde printr-o apropiere de valorile occidentale, ci se va uni în jurul conducătorilor existenți. El a subliniat că perspectivele unei schimbări rapide, vizibile chiar prin elemente culturale precum vestimentația, sunt reduse.

Adrian Severin a fost de acord că nu există tendințe de schimbare imediată a conducerii, menționând însă că în timpul ultimei sale vizite în Teheran observase deja minijupuri pe străzi, indicând un proces de deschidere care ar putea fi afectat de conflict. Severin a avertizat că intervenția militară ar putea împiedica pacea și liberalizarea în Iran.

Robert Turcescu: – Toată această fierbere teribilă, care a cuprins Orientul Mijlociu, tot ce se întâmplă acolo… nu va duce la democratizarea (Și când spun „democratizarea” unii și închipuie deja că ne întoarcem la momentul în care în Iran, la Teheran, vom vedea doamne în fuste mini umblând pe străzi. Nu vom vedea această chestiune. Da? Pentru că populația, în momentul ăsta, nu o să zică „Slava America, slava Israel!”. Vor zice: „Nu, domnule. Suntem în fața unui atac din exterior. Ne unim în jurul conducătorilor… care ar mai fi ei.”) Adrian Severin: – Absolut. Nu ne unim. Nu vrem să-i schimbăm. Știți cum se spune în România: „Nu schimb caii când căruța trece vadul.” Deci, nu schimbăm acum conducător, dar vă contrazic. Să știți că se văd minijupuri la Teheran deja. Robert Turcescu: – Zău? Nu știam. Adrian Severin: – Da. La ultima mea călătorie acolo, acum câteva luni, chiar un profesor iranian mi-a atras atenția. Ați văzut că sunt minijupuri pe străzile din Teheran? Sigur, n-or fi în toate orașele, dar deja au apărut minijupurile pe străzile din Teheran. Deci, eram în acest proces. Poate că acum vom regresa, poate nu vor mai fi minijupuri acum iarăși pe străzile respective. Deci, încă o dată spun: război preventiv. Singurul lucru care va fi prevenit va fi prevenită pacea în regiune și liberalizarea vieții în Iran. Robert Turcescu: – Nu cred că vom vedea un Iran democratic occidental, după această chestiune. Adrian Severin: – Asta în niciun caz.

În ceea ce privește rolul Statelor Unite și al Israelului, Turcescu a întrebat cine beneficiază de pe urma unui atac coordonat, amintind de critici legate de politica externă a președintelui american Donald Trump. Severin a răspuns că deciziile actuale sunt iraționale din perspectiva intereselor americane și că ele răspund mai degrabă intereselor premierului israelian Beniamin Netanyahu. Potrivit lui Severin, Netanyahu are nevoie de conflict pentru a-și consolida puterea și pentru a menține o doctrină regională care presupune dominarea vecinilor, chiar dacă Iranul nu se învecinează direct cu Israelul.

Severin a precizat că anumite prevederi din Constituția Iranului privind desființarea Israelului nu mai există, iar elitele iraniene consideră că normalizarea relațiilor cu Israelul ar fi necesară pentru ca țara să devină un stat „normal” în regiune. Totuși, pentru ca acest lucru să fie posibil, Israelul ar trebui să își regândească, la rândul său, relațiile, iar cooperarea militară cu SUA rămâne esențială în contextul unui conflict mai amplu.

În final, Severin a subliniat că, istoric, SUA au perceput Israelul ca un aliat strategic în Orientul Apropiat și Mijlociu, un „vârf de lance” pentru menținerea influenței americane în regiune, în special în perioada confruntării cu fosta Uniune Sovietică.