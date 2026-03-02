Noi detalii de la MAE pentru românii care nu pot ajunge acasă din cauza situației din Orientul Mijlociu. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a anunțat că autoritățile române au primit mai multe sesizări din partea cetățenilor români afectați de anularea zborurilor internaționale, în contextul perturbărilor majore din traficul aerian.

Cei mai mulți dintre aceștia se află în Indonezia, Cambodgia și Thailanda, iar principala problemă semnalată vizează riscul expirării vizelor și eventualele amenzi pentru depășirea perioadei legale de ședere.

Potrivit ministrului, dincolo de situația tensionată din Orientul Mijlociu, există români blocați în mai multe state din lume, în special în Indonezia, Cambogia și Thailanda, din cauza anulării zborurilor generate de perturbarea programului internațional de zbor.

Oana Ţoiu a explicat că acești cetățeni au fost îndrumați să ia legătura cu consulatele României din țările respective sau să se înscrie pe platforma econsulat.ro, pentru a putea beneficia de sprijin.

Șefa MAE a arătat că ministerul facilitează dialogul cu autoritățile locale pentru a gestiona situațiile în care perioada de ședere legală, vizele turistice sau dreptul de acces pe teritoriul statelor respective depășesc durata planificată inițial, din motive independente de voința cetățenilor. Ea a subliniat că obiectivul este evitarea aplicării unor sancțiuni pentru românii rămași blocați fără vină în aceste zone.

„Dincolo de Orientul Mijlociu în acest moment avem mai multe sesizări ale cetăţenilor români din mai multe ţări din lume, cetăţeni români care au zborurile anulate, dat fiind perturbarea programului internaţional de zbor, în special în Indonezia, Cambodgia şi Thailanda. Şi în aceste ţări rugăm cetăţenii să contacteze consulatele sau să se înscrie pe e-consulat.ro pentru că facilităm în relaţie cu autorităţile din ţările respective situaţiile în care numărul de zile de şedere, vizele de turism, accesul pe teritoriu are o durată care depăşeşte durata anterior planificată”, a declarat Oana Țoiu luni, 2 martie.

Ministrul a precizat că se așteaptă ca discuțiile cu autoritățile din statele respective să conducă la rezultate favorabile și că nu anticipează situații în care românii afectați de anulările de zboruri să fie obligați să plătească amenzi sau să se confrunte cu impedimente administrative din cauza expirării vizelor.

„Nu ne aşteptăm ca discuţia noastră cu autorităţile acestor ţări să nu ducă la un rezultat bun. Din contră, ne aşteptăm ca în discuţia cu autorităţile acestor ţări să nu ajungem la situaţia în care cetăţenii români care fără vina lor au rămas blocaţi în aceste spaţii să aibă de plătit amenzi sau să fie un impediment faptul că le expiră în unele cazuri vizele”, a adăugat șefa MAE.

În acest context tensionat, marcat de războiul din Iran și de perturbări majore ale traficului aerian internațional, MAE a publicat și o listă actualizată cu datele de contact ale ambasadelor și consulatelor din mai multe țări, pentru a facilita accesul rapid al românilor la sprijin consular (vezi imaginea de mai jos).

Referindu-se la situația din Emiratele Arabe Unite, Oana Ţoiu a declarat că, potrivit informațiilor verificate împreună cu autoritățile locale, în această țară se află aproximativ 14.000 de cetățeni români. Dintre aceștia, doar un număr relativ mic se află în situații de urgență extremă.

Ministrul a explicat că a făcut această diferențiere pentru a recunoaște faptul că fiecare cetățean poate resimți situația ca fiind dificilă, însă, din punctul de vedere al autorităților emirateze, cazurile critice sunt limitate.

Conform estimărilor transmise de partea locală, recomandarea pentru ziua de marți este ca românii să rămână în spațiile de cazare în care se află, respectiv în hoteluri sau în locurile actuale de reședință, cel puțin până la apariția unor informații noi.

„În acest moment, din informaţii verificate şi cu autorităţile emirateze, avem un număr de 14.000 de cetăţeni în Emiratele Arabe Unite. Dintre aceşti 14.000 de cetăţeni, avem un număr relativ mic de cazuri de urgenţă extremă. Folosesc această diferenţiere pentru că este justificat ca fiecare cetăţean să simtă că este într-o situaţie dificilă. În schimb, estimarea autorităţilor emirateze în acest moment este că păstrarea astăzi, mâine, până la informaţii noi, a locului actual de reşedinţă, a locului actual în care se află cetăţenii români, în hotelurile în care se află fiecare dintre ei, este varianta recomandată”, a spus șefa MAE.

Oana Ţoiu a mai afirmat că autoritățile române sunt convinse că numărul celor care doresc să părăsească Emiratele Arabe Unite este mai mare decât cel al persoanelor înregistrate oficial la misiunile consulare. Din acest motiv, ministerul încearcă să centralizeze datele și analizele disponibile, inclusiv prin colaborarea cu agențiile de voiaj care gestionează grupuri de turiști și cu liniile aeriene.

Șefa MAE a arătat că există discuții cu operatorii aerieni privind posibilitatea deschiderii unor culoare de zbor, organizarea unor curse viitoare și evaluarea disponibilității aeronavelor și a echipajelor.

Scopul acestor demersuri este sincronizarea resurselor între autorități, companii aeriene și agenții de turism, astfel încât să fie identificate soluții pentru repatrierea sau relocarea cetățenilor români care doresc să plece.