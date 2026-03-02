Ministrul român de Externe a afirmat, duminică seară, că evoluţiile din regiune nu oferă, în acest moment, perspective optimiste privind o detensionare rapidă a situaţiei.

„În aceea ce priveşte perspectiva politică, aşa cum spuneam, aşteptarea noastră astăzi şi pe parcursul zilelor următoare este să rămână o situaţie de insecuritate crescută. Nu avem, în acest moment, nici certitudine, nici indicatori semnificativi care să ne facă să credem că acest conflict se va încheia imediat. Miza pe care ne-o asumăm, atât la nivelul relaţiilor bilaterale, cât şi la nivelul Uniunii Europene, este să contribuim la deescaladarea conflictului”, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

Declaraţia vine în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu şi al intensificării schimburilor de atacuri din regiune.

Şefa diplomaţiei române a precizat că Bucureştiul menţine un dialog constant cu statele afectate de conflict, precum şi cu partenerii europeni.

„Suntem în contact cu partenerii din regiune, de altfel pe parcursul zilei de astăzi au discutat şi miniştrii de Externe din regiune. Planificăm pe parcursul acestei săptămâni sau a săptămânii viitoare, în funcţie de evoluţiile din regiune, o şedinţă comună a Ministerelor de Externe din Uniunea Europeană şi a miniştrilor de Externe din Orientul Mijlociu, pentru a putea să ne coordonăm activităţile viitoare. De altfel, o pârghie foarte importantă în negocierile viitoare este pachetul de sancţiuni pe care Uniunea Europeană îl are în acest moment împotriva Iranului”, a precizat Oana Ţoiu.

Potrivit ministrului, o astfel de reuniune ar avea rolul de a alinia poziţiile diplomatice şi de a identifica instrumentele concrete prin care poate fi sprijinit procesul de deescaladare.

Oana Ţoiu a explicat că referirea la sancţiunile europene nu este întâmplătoare, acestea putând fi utilizate atât pentru a creşte presiunea diplomatică, cât şi pentru a stimula dialogul.

„o pârghie de negocieri foarte importantă”, pentru că „pachetul de sancţiuni” împotriva Iranului poate fi „un instrument pentru a creşte presiunea”, dar poate fi, „în acelaşi timp, un instrument care poate îndemna la deescaladare”.

În opinia oficialului român, modul în care va fi folosit acest mecanism va depinde de evoluţiile din teren şi de disponibilitatea părţilor implicate de a reveni la masa negocierilor.

Ministrul de Externe a reiterat poziţia fermă a României faţă de acţiunile militare ale Teheranului.

„Condamnăm ferm atacurile pe care Iran le are în regiune şi vrem să contribuim, în formatele internaţionale în care suntem prezenţi, la deescaladarea conflictului”, a mai spus Oana Ţoiu.

În perioada următoare, diplomaţia română va continua consultările atât la nivel bilateral, cât şi în cadrul Uniunii Europene, în încercarea de a sprijini eforturile internaţionale de reducere a tensiunilor din Orientul Mijlociu.