Oana Țoiu a precizat, într-o postare pe Facebook, că pe parcursul zilei au existat momente în care numărul mare de apeluri simultane a depășit numărul colegilor disponibili în misiune.

Ea a explicat că selecția de tip situație de urgență redirecționa apelurile către sprijinul operatorilor din centrala MAE din București, însă a adăugat că este clar că sunt necesare resurse adiționale, mai ales în momente sensibile.

Ministrul a anunțat că, începând de duminică, mai mulți colegi vor fi alături de echipele care gestionează solicitările, pentru a putea răspunde mai bine fluxului de apeluri.

Ministrul a arătat că, în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu, prioritățile MAE sunt asigurarea siguranței cetățenilor români aflați în regiune și menținerea dialogului diplomatic și politic pentru a contribui la dezescaladare.

Oana Țoiu a mai spus că, în celula de criză a MAE, împreună cu premierul Ilie Bolojan, în format de teleconferință, a discutat cu șefii misiunilor diplomatice din mai multe state din regiune: Israel, Palestina, Iran, Iordania, Qatar, Kuweit, Irak și Emiratele Arabe Unite. Ea a precizat că ziua a fost una complicată pentru multe familii și că există în continuare un nivel ridicat de îngrijorare.

Ministrul a menționat că, la acel moment, nu erau semnalate cazuri de cetățeni români răniți în regiune. Totodată, a recomandat acordarea priorității siguranței, evitarea deplasărilor nenecesare și respectarea strictă a instrucțiunilor locale.

Oana Țoiu a precizat că misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din regiune sunt în contact cu aproximativ 1.000 de cetățeni români. Ea a adăugat că este prioritizată acordarea asistenței consulare pentru minori și pentru familiile cu copii și că, la acel moment, grupurile de minori care călătoreau cu însoțitori erau în siguranță la cazare.

În ceea ce privește Iranul, ministrul a reamintit că alerta de risc la nivelul 9/9, cu îndemnul ferm de a părăsi teritoriul, a fost anunțată pe 14 ianuarie, iar în acel moment nu existau cerințe de repatriere din partea comunității de români.

Pentru Israel, ea a spus că nivelul de alertă consulară a fost ridicat din iunie și a fost crescut vineri la nivelul 8/9, cu recomandarea de a evita orice călătorie și de a respecta instrucțiunile autorităților în caz de urgență.

Ministrul a mai anunțat că a fost ridicat nivelul de alertă și pentru Bahrain, Kuweit, Iordania, Qatar, Emiratele Arabe Unite și Regatul Arabiei Saudite. Ea a subliniat că, deși în regiune există și țări cu spațiul aerian deschis, situația are un caracter fluid, iar recomandarea generală este evaluarea responsabilă a necesității călătoriilor și, dacă este posibil, amânarea lor până la ameliorarea situației de securitate și reluarea în condiții normale a zborurilor comerciale.

În plus, Oana Țoiu a recomandat menținerea legăturii cu liniile aeriene și cu agențiile de voiaj pentru eventuale modificări logistice generate de întreruperea zborurilor. Ea a mai spus că MAE va continua informările pe pagina de Facebook a ministerului și în aplicația mobilă.