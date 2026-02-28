Documentul avertizează că americanii s-ar putea confrunta cu „întreruperi ale călătoriilor din cauza închiderii spațiului aerian” și le recomandă să manifeste „prudență extremă”.

„După începerea operaţiunilor de luptă ale SUA în Iran, americanii din întreaga lume, şi în special cei din Orientul Mijlociu, ar trebui să respecte cele mai recente avertismente de securitate emise de cea mai apropiată ambasadă sau consulat american”, se arată în alertă.

Statele Unite și Israelul au lansat sâmbătă un atac de amploare asupra Iranului, care a ripostat prin lansarea de rachete către teritoriul israelian și bazele militare americane din regiune.

FBI a ridicat sâmbătă nivelul de alertă teroristă în SUA, iar guvernul american a creat un grup de lucru pentru a sprijini cetățenii din Orientul Mijlociu care doresc să părăsească zona.

Serviciul Secret, responsabil cu protecția președintelui și a altor oficiali, a anunțat de asemenea intensificarea măsurilor de securitate în locațiile aflate sub supravegherea sa. În plus, departamentele de poliție locale din întreaga țară, inclusiv cel din New York, au activat protocoale speciale și au majorat patrulele în jurul lăcașurilor de cult și sediilor diplomatice.

Armata Statelor Unite a anunțat că a utilizat pentru prima dată în luptă drone explozive în atacurile asupra Iranului, aplicând o tehnologie deja testată în războiul din Ucraina. Aceste drone autonome permit lovituri precise și rapide, marcând o schimbare importantă în tacticile militare americane. Utilizarea dronelor explozive subliniază evoluția tehnologică a armatei și adaptarea la conflictele moderne, oferind un avantaj strategic în regiune.

”Task Force Scorpion Strike a folosit pentru prima oară în luptă dorne de atac de unică folosinţă şi ieftine”, a anunţat într-un comunicat publicat pe X Comandamentul Central american (CENTCOM).

Task Force Scorpion Strike este o unitate a armatei americane înființată în decembrie pentru a opera noi tehnologii de drone de atac. CENTCOM a declarat că, în urma atacurilor din Iran, forțele americane au respins cu succes sute de rachete și atacuri cu drone lansate de Iran, fără a înregistra victime sau răni în rândul militarilor americani.