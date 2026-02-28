Semiluna Roșie iraniană a anunțat că a înregistrat cel puțin 201 morți și 747 de răniți în urma unei serii de atacuri israeliene și americane în Iran, potrivit AFP.

Organizația a transmis, printr-un comunicat publicat de Islamic Republic News Agency, că 24 din cele 31 de provincii ale Iranului au fost afectate și că se află în stare de alertă. Reprezentanții au precizat că este vorba despre un bilanț provizoriu al tuturor atacurilor de sâmbătă dimineața.

În paralel, televiziunea israeliană Canalul 12, citată de AFP, a relatat că treizeci de bombe ar fi fost aruncate asupra complexului liderului suprem iranian. Jurnalistul Amit Segal a declarat în cadrul unei emisiuni că liderul suprem s-ar fi aflat în subteran, fără a indica o sursă pentru aceste informații.

În Kuweit, trei militari au fost răniți de schije după ce o bază în care se află personal american a fost vizată în represalii iraniene. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Kuweit, colonelul Saud Abdelaziz Al-Atwan, a declarat că schije au căzut în baza aeriană Ali Al-Salem, după ce apărarea antiaeriană a interceptat rachete balistice și drone.

El a precizat că trei membri ai forțelor armate au fost răniți ușor și au fost înregistrate pagube materiale.

„Schije de obuze au căzut în baza aeriană Ali Al-Salem, dupăc e forţe ale apărării aeriene au interceptat rachete balistice şi drone, rănind uşor trei membri ai forţelor armate şi cauzând anumite pagube materaile”, a anunţat colonelul Saud Abdelaziz Al-Atwan.

În Bahrain, Ministerul de Interne a anunțat că mai multe imobile rezidențiale din Manama au fost vizate în represalii iraniene. Autoritățile au transmis că echipele Apărării Civile continuă intervențiile pentru stingerea incendiilor și operațiunile de salvare în zonele afectate.

Un purtător de cuvânt al guvernului iranian a declarat pentru BBC, potrivit EFE, că nu poate confirma dacă liderul suprem Ali Khamenei este în viață sau unde se află. El a adăugat că întreaga țară este concentrată pe apărarea suveranității și integrității teritoriale în fața a ceea ce a numit agresiuni neprovocate.

Khamenei, în vârstă de 86 de ani, nu a fost văzut public pe parcursul zilei. Agenția Tasnim, citând o sursă informată, a relatat însă că liderul suprem ar fi la comanda operațiunilor de apărare.

Presa iraniană susține, de asemenea, că președintele Masoud Pezeshkian și șeful sistemului judiciar, Golamhosein Mohseni Eyei, sunt în viață și nevătămați, deși nu au apărut public sâmbătă.

Forțele de Apărare ale Israelului au cerut sâmbătă seara locuitorilor unei zone industriale din Isfahan, oraș situat în centrul Iranului, să evacueze imediat aria respectivă înaintea unor atacuri anunțate ca iminente, potrivit AFP.

Într-un mesaj publicat pe contul său în limba persană de pe platforma X, armata israeliană a emis o alertă pentru toate persoanele aflate în zona industrială „Jey”, din regiunea Isfahan. Mesajul a fost însoțit de o hartă în care este indicat sectorul vizat.

Armata a transmis că, în următoarele minute, va ataca infrastructuri militare situate în acea zonă și a cerut populației să evacueze imediat.

Tot sâmbătă seara, forțele israeliene au anunțat un nou val de atacuri împotriva unor obiective militare din Iran, inclusiv lansatoare de rachete, în cadrul operațiunii comune israeliano-americane.

Într-un scurt comunicat, armata israeliană a precizat că Forțele Aeriene au declanșat un nou val de atacuri care vizează lansatoare de rachete și sisteme de apărare aeriană ale regimului iranian în centrul Iranului.