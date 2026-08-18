Prețul petrolului crește din nou. Tensiunile dintre SUA și Iran pun presiune pe piața energiei

Prețul petrolului a crescut marți, 18 august, pe fondul diminuării perspectivelor privind un acord care să pună capăt războiului din Orientul Mijlociu. Iranul anunță trecerea la o poziție militară „complet ofensivă”, în timp ce Statele Unite au exclus prelungirea acordului temporar de încetare a focului. Blocajul negocierilor și traficul extrem de redus prin Strâmtoarea Ormuz sporesc îngrijorările privind aprovizionarea cu energie.

Contractele futures pentru petrolul Brent au avansat marți cu 62 de cenți, echivalentul unei creșteri de 0,7%, până la 91,49 dolari pe baril, la ora 04:08 GMT. Evoluția vine după ce, în ședința de luni, Brent a urcat la cel mai ridicat nivel înregistrat după 30 iulie, potrivit Reuters.

Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a apreciat cu 75 de cenți, până la 85,25 dolari pe baril. În prima parte a ședinței, avansul depășise 1%, iar cotația atinsese 85,37 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel de după 31 iulie.

Creșterile sunt alimentate de deteriorarea perspectivelor privind negocierile pentru încetarea războiului și de incertitudinile referitoare la reluarea traficului normal al petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz.

Eforturile pentru găsirea unei soluții permanente la conflict au stagnat. Un oficial iranian de rang înalt a declarat pentru Reuters că Iranul va trece la o poziție militară „complet ofensivă”.

În același timp, Washingtonul a exclus prelungirea acordului temporar de încetare a focului.

Conflictul a început pe 28 februarie, odată cu atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului. În lipsa unor progrese diplomatice, există riscul prelungirii confruntărilor și al menținerii presiunilor asupra pieței mondiale a petrolului.

„Petrolul a început săptămâna cu o creștere puternică, în condițiile în care relațiile dintre SUA și Iran par tot mai fragile”, a declarat Tim Waterer, analist-șef de piață la KCM. „Un acord pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz încă nu pare să fie aproape, iar numărul navelor care tranzitează zona rămâne extrem de redus”, a adăugat acesta.

Situația din Strâmtoarea Ormuz rămâne tensionată. Marți, un proiectil a lovit o navă care ieșea din strâmtoare, acesta fiind cel mai recent incident din seria atacurilor care au afectat traficul maritim din zonă.

Datele de monitorizare citate de Reuters arată că numărul traversărilor a rămas la mai puțin de zece, în pofida unei ușoare creșteri față de weekend.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol, iar dificultățile privind tranzitul navelor au amplificat temerile legate de disponibilitatea livrărilor.

Tensiunile s-au extins și în Marea Roșie. Rebelii Houthi din Yemen au anunțat lansarea unor rachete asupra unor nave pe care le-au descris drept o navă militară saudită și patru nave de escortă. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt militar al grupării, Yahya Saree, pe Telegram.

Incertitudinea privind conflictul ar putea influența prețurile petrolului inclusiv în lunile următoare și în 2027.

„Absența oricărui acord va avea un impact asupra estimărilor privind prețul petrolului pe termen mai lung, în trimestrul al patrulea și chiar în 2027”, a declarat Suvro Sarkar, șeful departamentului de cercetare în domeniul energiei de la DBS Bank.

În perioada în care persistă incertitudinile privind un eventual acord, analistul estimează că petrolul s-ar putea tranzacționa pe termen scurt într-un interval cuprins între 80 și 100 de dolari pe baril.

Separat de negocierile dintre Washington și Teheran, Iranul poartă discuții cu Omanul pentru încheierea unui acord privind gestionarea Strâmtorii Ormuz. Autoritățile iraniene susțin că cele două state sunt aproape de o înțelegere.

Donald Trump a reacționat însă la aceste negocieri cu amenințarea că va bombarda Omanul, stat din Golf și partener de securitate de lungă durată al Statelor Unite.

În paralel, piața urmărește și evoluția rezervelor americane. Stocurile de țiței ale Statelor Unite sunt estimate să fi scăzut în cursul săptămânii trecute, concomitent cu diminuarea stocurilor de produse petroliere, potrivit unui sondaj preliminar Reuters realizat luni.