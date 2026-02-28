„S-a încheiat sesiunea Celulei de Criză a MAE, cu participarea prim-ministrului Ilie Bolojan şi a ministrului afacerilor externe, Oana Ţoiu. Şedinţa a inclus o teleconferinţă cu şefii misiunilor diplomatice din statele din regiune, respectiv Statul Israel, Statul Palestina, Iran, Iordania, Qatar, Kuweit, Irak şi Emiratele Arabe Unite”, informează MAE într-un comunicat de presă.

MAE a precizat că în prezent nu există români răniți în Orientul Mijlociu, iar misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României mențin legătura cu aproximativ 1.000 de cetățeni români aflați în regiune. Ministerul subliniază că prioritate au minorii și familiile cu copii în ceea ce privește acordarea asistenței consulare și că, deocamdată, nu au fost înregistrate solicitări de repatriere din Iran.

„Având în vedere evoluţiile de securitate din Orientul Mijlociu şi impactul acestora la nivel regional şi global, inclusiv din perspectiva zborurilor comerciale, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să călătorească în străinătate în perioada următoare să aibă în vedere perturbările înregistrate la nivelul zborurilor internaţionale, în special pentru statele şi oraşele care constituie puncte de tranzit aerian”, precizează MAE într-un comunicat de presă.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă, având în vedere „caracterul fluid al situației”, ca cetățenii români să evalueze cu responsabilitate necesitatea călătoriilor în regiune și, dacă este posibil, să le amâne până la îmbunătățirea securității și reluarea normală a zborurilor comerciale.

De asemenea, românii aflați în străinătate și afectați de perturbări ale zborurilor sunt sfătuiți să rămână în contact cu companiile aeriene sau agențiile de turism și să își notifice prezența misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României din țara respectivă.

MAE subliniază că intervenția misiunilor diplomatice și consulare în situații de forță majoră este limitată, având în vedere dinamica evenimentelor și impactul acestora asupra deplasărilor interne, conform recomandărilor și instrucțiunilor autorităților locale.

Suplimentar, în acelaşi context, MAE a ridicat nivelul avertismentelor de călătorie la 6/9 – Evitaţi călătoriile neesenţiale! pentru următoarele state: Bahrain (https://www.mae.ro/travel-alerts/68211), Kuweit (https://www.mae.ro/travel-alerts/66992), Iordania (https://www.mae.ro/travel-alerts/44859), Qatar (https://www.mae.ro/travel-alerts/68209), şi Emiratele Arabe Unite (https://www.mae.ro/travel-alerts/68210).

MAE reaminteşte că pentru Statul Israel nivelul de avertisment este 8/9 – Evitaţi orice călătorie! (https://www.mae.ro/travel-alerts/2938), iar pentru Iran 9/9 – Părăsiţi imediat ţara! (https://www.mae.ro/travel-alerts/2937).

Totodată, MAE reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

De asemenea, la data de 28 februarie 2026, din dispoziţia ministrului afacerilor externe, a fost convocată Celula de Criză Interinstituţională, în vederea coordonării demersurilor de acordare a asistenţei consulare şi a identificării celor mai bune modalităţi de sprijin pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate şi afectaţi de evoluţiile de securitate din regiune.