Ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat că, în urma ședinței cu ambasadorii și consulii din regiune, peste 500 de români din Dubai și aproximativ 200 din Doha, inclusiv 20 de minori, au solicitat asistență consulară după atacurile de sâmbătă și suspendarea mai multor zboruri spre România. Ţoiu a precizat că volumul cererilor este mare, iar uneori liniile consulatelor pot fi ocupate.

„Avem cereri de sprijin consular. Tocmai am terminat şedinţa cu ambasadorii şi consulii din regiune. În ceea ce priveşte Doha, în estimarea pe care o avem, bazată pe telefoanele care au fost primite la nivel consular, sunt aproximativ 200 de români în acest moment şi aproximativ 20 de minori. (…) Dubai este unul dintre oraşele care are un număr mare de zboruri cu România şi atunci este un volum mare al cererilor. În acest moment, în Dubai avem peste 500 de persoane înregistrate pe parcursul zilei de astăzi în baza cererilor de asistenţă consulară”, a declarat, sâmbătă seară, ministrul de Externe, Oana Ţoiu, la Digi 24, precizând că este posibil ca uneori, atunci când sună la consulate, românii să prindă ocupată linia telefonică.

Ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a explicat că românii care încearcă să contacteze consulatele în contextul situației din Orientul Mijlociu ar putea găsi liniile ocupate și le recomandă să revină ulterior cu telefonul. De asemenea, ea le sugerează să folosească aplicația gratuită „Călătorește informat”, unde își pot înregistra datele de contact și călătoria, pentru ca personalul consular să îi poată contacta imediat ce linia devine disponibilă.

„Este posibil în momentul în care sună să prindă linia ocupată. Noi avem şapte colegi care sunt acum dedicaţi asistenţei consulare. (…). Toată lumea are această aşteptare de răspuns imediat şi înţeleg mai ales în situaţii de criză şi ne cerem scuze că nu putem să facem asta instantaneu. Rugămintea ar fi să revină. O altă soluţie este descărcarea aplicaţiei «Călătoreşte informat», este gratuită pentru instalarea pe telefon. Aici îşi pot trece datele de contact şi înregistra călătoria în Dubai, astfel încât să fie mai uşor pentru colegi în momentul în care se eliberează linia telefonică să contacteze înapoi pe cei care s-au înregistrat cu datele de contact”, a mai spus ministrul de Externe.

Ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a precizat că personalul diplomatic și comunitățile de români din Israel și Iran se află în siguranță și sunt în legătură permanentă cu autoritățile. Evacuarea angajaților neesențiali, a personalului administrativ și a familiilor a fost parțial realizată, iar zborurile suspendate din cauza închiderii spațiului aerian nu afectează siguranța acestora. Până în prezent, nu au fost raportate cazuri de români răniți, deși unii se confruntă cu dificultăți legate de modificările neașteptate ale călătoriilor.

„Atât personalul diplomatic din Israel, cât şi personalul diplomatic din Iran sunt în acest moment în siguranţă. Sunt şi în legătură cu comunitatea de români de acolo în ceea ce priveşte evacuarea personalului diplomatic neesenţial, personal administrativ şi familiile. O parte au plecat ieri, astăzi, cei care aveau bilete de avion sigur că nu pot nici zbura, pentru că este spaţiu aerian închis, însă se află în siguranţă. Vestea importantă în acest moment este că nu avem niciun caz de români răniţi. Sigur că asta nu înseamnă că pentru cei care se confruntă cu modificări neprevăzute ale călătoriei nu este o situaţie complicată şi nu au nevoie de sprijin. Dar în acest moment, pe baza informaţiilor pe care le avem până la această oră, putem confirma că nu avem români răniţi”, a adăugat ministrul de Externe.

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a explicat că Ministerul a fost informat anterior, atât pe cale diplomatică, cât și prin canale publice, despre posibilitatea unor intervenții de acest tip. Totuși, nu a existat o notificare exactă privind momentul sau detaliile concrete ale atacurilor.

„Avem aproximativ 500 de clienți afectați de această situație cu plecari sau retururi in următoarea săptămână. Echipa Vola.ro le stă la dispoziție 24/7, monitorizăm permanent actualizările companiilor aeriene și contactăm proactiv toți pasagerii ale căror zboruri sunt anulate sau modificate semnificativ. Acolo unde este posibil, oferim soluții de rebooking sau aplicăm procedura de Fast Refund, pentru ca pasagerii să aibă acces la fonduri cât mai rapid. Pentru clienții care doresc să își modifice itinerariul, oferim alternative de zbor și un discount de 50 euro per rezervare”, au declarat reprezentanții Vola.ro.

Ministerul Afacerilor Externe al României a ridicat nivelul avertismentului de călătorie pentru Israel la 8 din 9 – „Evitați orice călătorie” – și monitorizează situația prin intermediul misiunilor diplomatice din regiune.

Echipa Vola.ro este în contact permanent cu companiile aeriene partenere și gestionează simultan mii de solicitări. Clienții care au achiziționat serviciile Upgrade sau Trip Protect beneficiază de prioritate în procesarea cererilor.

Compania recomandă pasagerilor să verifice constant statusul zborurilor direct pe site-urile aeroporturilor și ale companiilor aeriene și să urmărească notificările primite pe email sau în aplicațiile oficiale.

Pentru asistență, pasagerii pot contacta echipa Vola.ro 24/7 prin www.vola.ro/contact, cea mai rapidă metodă fiind chat-ul online.