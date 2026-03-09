Autoritățile din mai multe state din Orientul Mijlociu acceptă temporar documente românești expirate pentru a permite cetățenilor români să părăsească zona afectată de conflict, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Decizia a fost luată după discuții purtate de partea română cu guvernele din regiune, astfel încât persoanele ale căror acte sau vize au expirat recent să poată tranzita frontierele fără probleme și să revină în siguranță.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că românii aflați în statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu pot părăsi aceste țări chiar dacă documentele sau vizele lor au expirat. Măsura vine după ce autoritățile române au obținut acordul statelor din regiune pentru a facilita tranzitul și plecarea cetățenilor români aflați în zonă.

Anunțul a fost făcut luni, în cadrul unui briefing de presă susținut de Andrei Țărnea, director general pentru comunicare și diplomație publică și purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe. Potrivit oficialului, autoritățile române au purtat discuții cu guvernele statelor din regiune pentru a se asigura că documentele românești expirate recent vor fi recunoscute temporar.

Reprezentantul MAE a explicat că partea română s-a asigurat că autoritățile din statele respective acceptă documente românești a căror valabilitate a expirat într-un interval considerat rezonabil, de aproximativ șase luni sau chiar un an.

„Ne-am asigurat că autoritățile statelor din regiune recunosc documente românești a căror valabilitate a expirat într-un timp rezonabil, de șase luni sau un an. De asemenea, ne-am asigurat că persoanele cărora le-au expirat vizele în această perioadă să nu aibă probleme la trecerea frontierelor și să poată părăsi statele respective”, a explicat Andrei Țărnea.

Cetățenii români pot părăsi zona atât prin zboruri comerciale, cât și prin curse de evacuare organizate de România sau de alte state membre, prin mecanismele de cooperare consulară existente la nivel internațional.

În paralel, activitatea consulatelor românești din regiune continuă, însă serviciile care nu sunt legate direct de gestionarea situațiilor de urgență sau de evacuarea cetățenilor au fost reduse temporar. Scopul acestei decizii este de a permite personalului consular să se concentreze pe sprijinirea românilor care doresc să părăsească zona afectată de conflict.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat și suplimentarea personalului consular. Un consul a fost deja trimis la Dubai, iar alți patru diplomați au fost detașați în Emiratele Arabe Unite, la Dubai și Abu Dhabi, precum și în Oman și Arabia Saudită.

În plus, alți șase sau șapte funcționari consulari au fost mobilizați atât la nivel central, cât și în cadrul misiunilor diplomatice din regiune pentru a sprijini operațiunile de evacuare și pentru a facilita emiterea documentelor necesare românilor aflați în zonă.

Oficialii ministerului au transmis și mulțumiri personalului consular pentru efortul depus în această perioadă. Potrivit reprezentanților MAE, mulți dintre diplomații și funcționarii implicați în aceste operațiuni lucrează de peste nouă zile fără întrerupere pentru a răspunde solicitărilor cetățenilor români.

Conform datelor comunicate anterior de minister, aproximativ 14.000 de cetățeni români aflați în zona afectată de conflict se află în prezent în atenția serviciilor consulare. Dintre aceștia, aproximativ 2.000 s-au întors deja din Orientul Mijlociu, fie cu zboruri de evacuare, fie cu curse de repatriere asistată sau comerciale facilitate de stat.

Separat, alți aproximativ 1.500 de cetățeni români au revenit în țară prin mijloace proprii, fără a apela la sprijinul direct al autorităților.

Iată ce a mai declarat astăzi Andrei Țărnea despre numărul românilor aflați pe listele de urgență ale MAE.