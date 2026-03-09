Cotația grâului se apropie de cel mai ridicat nivel din ultimii ani, ca urmare a impactului războiului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la energie și îngrășăminte.

Analiștii avertizează că există riscuri privind aprovizionarea cu cereale, iar perturbarea livrărilor de țiței a crescut atractivitatea biocombustibililor, majorând cererea pentru uleiuri vegetale și porumb, scrie Bloomberg.

Închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz, una dintre principalele rute pentru comerțul cu îngrășăminte, a dus la scumpirea nutrienților necesari recoltelor, iar fermierii se grăbesc să-și asigure aprovizionarea.

În plus, temerile legate de securitatea alimentară în contextul conflictului ar putea determina unele state să-și crească stocurile de grâu.

Cotația uleiului de palmier a înregistrat cel mai semnificativ avans din 2022, după ce Indonezia, principalul producător, a oprit exporturile. La bursa de la Chicago, prețul uleiului de soia, cel mai apropiat substitut al uleiului de palmier, a urcat cu 5%, apropiindu-se de cea mai lungă perioadă de creștere din 2008.

Cel mai tranzacționat contract de grâu de la Chicago Board of Trade a înregistrat un avans de peste 3%, după ce vineri înregistrase cea mai mare creștere din 2024. De asemenea, cotațiile pentru porumb și soia boabe au crescut.

Joe Davis, director la compania de brokeraj Futures International, a apreciat că piețele de cereale și semințe oleaginoase au urmat tendințele din sectorul energetic și că prețurile materiilor prime vor continua să crească în cazul escaladării războiului din Iran.

El a explicat că investitorii se tem că scumpirea petrolului va afecta inflația globală și creșterea economică. Davis a adăugat că consumatorii din SUA ar putea resimți rapid creșteri la pompă, urmate de majorarea prețurilor alimentelor, iar fermierii ar putea simți efectele negative în 2027 dacă Strâmtoarea Ormuz nu se va redeschide curând.