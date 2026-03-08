Creșterea prețurilor la carburanți afectează direct activitatea agricolă, deoarece majoritatea lucrărilor din ferme depind de cantități mari de motorină utilizate pentru utilaje. În contextul actual, agricultorii spun că fiecare majorare de la pompă se reflectă imediat în costurile de producție.

Fermierii susțin că impactul este resimțit mai ales în perioadele de lucrări intense pe câmp, când utilajele funcționează continuu. În aceste condiții, scumpirea carburanților devine un factor decisiv care poate influența profitabilitatea unei ferme.

Constantin Iancu, unul dintre cei mai mari fermieri din județul Dolj, a explicat dificultățile cu care se confruntă agricultorii în această perioadă. Potrivit observatornews.ro, situația este complicată și de pierderile înregistrate în anul precedent, dar și de creșterea altor costuri din agricultură.

„Deci această perioadă este foarte grea, având în vedere că și anul trecut fermierii au închis afacerile pe minus, iar anul acesta inputurile au crescut cu 20%, iar prețurile oferite de traderi pentru cumpărarea produselor agricole sunt mai mici cu 10%. Deci, cu siguranță, la vară, când vom vinde producția, vom fi din nou pe minus, iar multe ferme, printre care și eu, ar putea să își închidă activitatea”, a declarat fermierul Constantin Iancu.

Declarația evidențiază presiunea economică tot mai mare asupra agricultorilor, care trebuie să suporte simultan costuri mai mari la carburanți, inputuri agricole mai scumpe și prețuri mai mici oferite pentru producția obținută.

Pe fondul scumpirii carburanților, fermierii avertizează că efectele se vor transmite inevitabil către consumatori. Costurile ridicate pentru lucrările agricole și transportul producției pot duce la majorarea prețurilor alimentelor românești.

Agricultorii spun că această situație creează și un dezavantaj competitiv pentru producătorii locali. În timp ce fermierii români se confruntă cu cheltuieli în creștere, produsele importate ar putea ajunge pe piață la prețuri mai mici, deoarece costurile de producție din alte state sunt diferite.

Constantin Iancu explică faptul că această diferență de costuri se va reflecta în prețurile de la raft și în competiția dintre produsele autohtone și cele aduse din alte țări.

„Cu siguranță, prețurile vor fi mai mari la alimente pentru produsele pe care le producem noi, pentru produsele autohtone, și probabil că vor fi prețuri un pic mai mici pentru produsele importate din aceste țări. Așa cum știm, acolo prețurile de producție sunt mai mici și, în consecință, și prețurile la cereale pe care le vor exporta la noi vor fi mai mici, iar efectul acesta de domino se va simți și la raft”, a declarat fermierul Constantin Iancu.

Fermierii avertizează că scumpirea carburanților generează astfel un efect în lanț asupra întregului sector agricol. De la lucrările din câmp până la transport și distribuție, fiecare etapă implică costuri mai mari, iar acestea se vor reflecta inevitabil în prețurile produselor agricole autohtone.