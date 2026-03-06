Plata ecoschemei PD-28 a devenit, în ultimele zile, un subiect intens discutat în rândul fermierilor care așteaptă subvenția acordată pentru menținerea unor suprafețe neproductive sau pentru înființarea de elemente de peisaj pe terenurile arabile.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a continuat și în cursul zilei de vineri procesul de autorizare a cererilor depuse de fermieri pentru această schemă. Ecoschema PD-28 presupune menținerea unor zone neproductive în ferme, inclusiv obligația de a lăsa nelucrate cel puțin 2% din suprafața agricolă. În schimb, fermierii primesc o compensație financiară estimată la aproximativ 33 de euro pentru fiecare hectar eligibil, subvenția fiind acordată pentru întreaga suprafață a exploatației.

Nemulțumirile fermierilor au apărut după ce doar o parte dintre beneficiari au constatat că sumele au ajuns deja în conturi, în timp ce alții, deși aveau cererile autorizate încă din 25 februarie, nu primiseră niciun semnal privind plata efectivă.

În acest context, conducerea APIA a oferit o clarificare oficială pentru agrointel.ro privind situația plăților.

„Din cei 72.800 fermieri care au solicitat PD-28, sunt autorizați, pana la data de 06 martie, 64.000 fermieri cu un total autorizat 169,4 milioane de euro. Au fost plătiți toti cei autorizați până pe 26 februarie. Luni vor fi plătiți toti cei autorizați, astăzi au fost virați banii din MADR”, a declarat Nicoleta Andrei, directorul general al APIA.

Chiar dacă anunțul instituției vine cu promisiunea că plățile vor fi finalizate la începutul săptămânii viitoare, fermierii autorizați pentru această schemă vor mai avea de așteptat câteva zile până când sumele vor deveni vizibile în conturile bancare.

În ciuda explicațiilor oferite de APIA, numeroși fermieri spun că situația rămâne neclară, mai ales în condițiile în care unii beneficiari au primit deja subvenția, iar alții nu, deși figurează pe lista celor autorizați.

Un exemplu este cel al lui Iulian Siminic, fermier din comuna Mitoc, județul Botoșani, membru al Asociației Forța Fermierilor. Acesta lucrează aproximativ 150 de hectare de teren și administrează o fermă cu 70 de vaci de lapte. Deși are decizie de plată emisă încă din 25 februarie pentru ecoschema PD-28, fermierul afirmă că nu a primit nici până acum banii.

Situația este cu atât mai dificilă cu cât multe exploatații agricole depind de aceste subvenții pentru acoperirea costurilor curente.

„Nu am primit niciun leu pentru PD-28, mi s-a comunicat că am decizie de plată din 25 februarie și nu am primit niciun leu până astăzi. Și am înțeles că din ce au autorizat au plătit efectiv doar jumătate din listă. Acum am aflat așa mai neoficial că nici nu mai au bani și se așteaptă aprobarea bugetului de stat pentru anul acesta, ca să se facă noi plăți. Dar la noi nu se gândește nimeni pentru că nu avem cum să supraviețuim. Nu mai zic că toată lumea așteaptă acești bani, cum pentru alții s-au putut face plățile și pentru noi nu? Plata s-a făcut preferințial?”, se întreabă retoric fermierul.

Agricultorul susține că presiunea costurilor din sectorul agricol și zootehnic este tot mai mare, iar întârzierile la subvenții afectează direct activitatea fermelor.

„Eu voi renunța la zootehnie, nu se mai poate așa. Eu vacile nu cred că mai pot să le țin. Laptele este 1,60 de bani litrul. Acum motorina este 8,80 de lei litrul”, a mai punctat fermierul.

Situații similare sunt semnalate și în alte regiuni ale țării, unde fermierii afirmă că subvențiile nu au ajuns încă în conturi, deși deciziile de plată au fost emise în aceeași perioadă.

Valentin Popa, vicepreședinte al Asociației Forța Fermierilor și coordonator al Departamentului Ferma de Familie Vegetal, exploatează o fermă în comuna Sohatu, județul Călărași. Și acesta se află în aceeași situație privind plata ecoschemei PD-28.

Fermierul spune că discuțiile dintre agricultori indică faptul că doar o parte dintre beneficiari au primit efectiv subvențiile, ceea ce alimentează suspiciuni legate de modul în care sunt făcute plățile.

„Eu am decizie de plată din 25 februarie și nu am primit banii. Sunt și fermieri care au primit într-adevăr, dar din nou ne simțim discriminați. Am discutat cu unii colegi chiar ieri și le-au intrat banii de vinerea trecută. Dar noi nu mai avem speranțe că ne vor intra curând pentru că e clar că dacă eram pe listă, aveam banii în cont. Și noi avem nevoie de bani pentru că uitați că motorina sare de 9 lei litru, iar eu chiar acum când vorbim, sunt în câmp și am nevoie să cumpăr motorină”, a declarat fermierul pentru sursa citată.

Ecoschema PD-28 se numără printre intervențiile din Politica Agricolă Comună care au atras un interes major din partea fermierilor români.

Potrivit datelor comunicate anterior de APIA, în primele două zile de la demararea autorizării plăților pentru intervențiile PD-02, PD-03 și PD-28 aferente Campaniei 2025 a fost autorizată suma totală de 126.903.573,46 lei. Pentru schema PD-28, cuantumul stabilit este de 32,9366 euro pe hectar.

Ministerul Agriculturii a precizat că interesul fermierilor pentru această ecoschemă a depășit estimările inițiale. În Campania 2025, aproximativ 5,9 milioane de hectare au fost declarate pentru intervenția privind menținerea zonelor neproductive sau a elementelor de peisaj.

Reprezentanții Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România au transmis, după o întâlnire cu secretarul de stat Emil Dumitru din cadrul Ministerului Agriculturii, că până la 5 martie APIA efectuase plata pentru 58.865 de cereri. Organizația a arătat că întârzierile rămase sunt legate de fluxul treptat de fonduri transferate către agenție.