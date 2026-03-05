Schema de sprijin pentru motorină utilizată în agricultură va avea un cuantum mai mare în 2026, potrivit proiectului de act normativ lansat în consultare publică de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Ajutorul de stat acordat fermierilor prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) va ajunge la 2,697 lei pentru fiecare litru de motorină utilizat în lucrările agricole mecanizate.

Creșterea vine după ce, în a doua parte a anului 2025, cuantumul plății fusese stabilit la 2,444 lei pe litru. Noul nivel propus reflectă diferența dintre acciza standard aplicată combustibilului și acciza redusă stabilită pentru activitățile agricole.

Potrivit documentului pus în dezbatere, pentru anul 2026 rata accizei reduse pentru motorina folosită la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură – în sectoarele vegetal, zootehnic și îmbunătățiri funciare – este stabilită la 106,72 lei pentru 1.000 de litri.

Această valoare rezultă din conversia în lei a ratei minime europene de impozitare, stabilită la 21 euro pentru 1.000 de litri, calculată la cursul de schimb al monedei euro din 1 octombrie 2025, de 5,0821 lei pentru un euro.

În același proiect se precizează că diferența dintre nivelul accizei standard de 2.804,29 lei pentru 1.000 de litri, prevăzută în Codul fiscal, și rata accizei reduse stabilită pentru sectorul agricol este de 2,697 lei pe litru. Această diferență este cea care se rambursează fermierilor sub formă de ajutor de stat pentru motorina utilizată în lucrările agricole.

Pe lângă majorarea cuantumului, proiectul stabilește și resursele financiare necesare pentru continuarea schemei de sprijin. Astfel, pentru anul 2026, valoarea totală a ajutorului de stat destinat compensării accizei la motorină este estimată la 620 de milioane de lei.

Suma va fi asigurată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și va permite atât continuarea schemei de sprijin în acest an, cât și achitarea unor plăți restante către fermieri.

Documentul arată că adoptarea măsurilor va face posibilă plata în 2026 a sumelor reprezentând ajutorul de stat pentru trimestrele III și IV din 2025. În același timp, schema va continua să funcționeze și în acest an, contribuind la reducerea costurilor de producție pentru fermieri.

Autoritățile explică în proiectul de act normativ că rambursarea accizei pentru motorina utilizată în agricultură are rolul de a diminua presiunea financiară asupra exploatațiilor agricole și de a susține desfășurarea activităților din sector.

„Astfel, din suma totală alocată pentru plăți în anul 2025, de 815.258,000 lei, în anul 2025 au fost efectuate plăți de 815.257,700 lei aferente trimestrul III 2024, trimestrul IV 2024, trimestrul I 2025 și trimestrul II 2025. Pentru fiecare tranșă de plată, numărul mediu de beneficiari a fost de circa 17.000. Din aceste considerente, disponibilul existent la data prezentei nu acoperă solicitările de buget formulate de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pentru plata ajutorului de stat aferent perioadelor iulie 2025-septembrie 2025 (trimestrul III 2025) și octombrie 2025-decembrie 2025 (trimestrul IV 2025)”, se mai precizează în proiect.

Schema de sprijin pentru motorină utilizată în agricultură este acordată în baza Hotărârii de Guvern nr. 1174/2014 și a Ordinului MADR nr. 269/2025, acte normative care reglementează acordarea rambursării accizei pentru combustibilul utilizat în lucrările agricole.