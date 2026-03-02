Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a arătat, la solicitarea agrointel.ro, că beneficiarii nu pot fi obligați să își achite datoriile la bugetul local pentru a primi ajutorul de minimis.

Instituția a explicat că, în localitățile unde se impune această condiție, este vorba despre hotărâri ale Consiliilor Locale. Acestea sunt aplicabile exclusiv în relația dintre contribuabili și autoritatea locală.

Ministerul a transmis că astfel de decizii nu pot modifica și nu pot condiționa accesul la o schemă de ajutor de minimis reglementată prin hotărâre de Guvern. Criteriile de eligibilitate sunt stabilite exclusiv la nivel național și sunt obligatorii pentru toate autoritățile implicate.

MADR a făcut referire la informațiile publicate de Primăria Matca pe rețelele sociale, potrivit cărora acordarea ajutorului ar fi fost condiționată de plata obligațiilor restante. Ministerul a subliniat că aceste decizii locale nu pot influența accesul la schema națională.

De asemenea, instituția a precizat că Programul Tomata nu prevede obligația achitării datoriilor către bugetul local ca element de eligibilitate.

Condițiile sunt prevăzute la articolul 5 alineatul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 325/2025 privind aprobarea schemei pentru perioada 2025–2027.

Beneficiarii trebuie să utilizeze o suprafață de minimum 1.000 de metri pătrați, cu respectarea cerințelor privind tipul de cultură și suprafețele aferente.

Este necesară obținerea producțiilor minime corespunzătoare culturii înființate. Solicitanții trebuie să fie înregistrați în Registrul agricol deschis la primăria pe raza căreia se află terenul, la data solicitării sprijinului.

Fermierii trebuie să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat de la înființarea culturii și avizat de Oficiul Fitosanitar Județean, pentru fiecare cerere.

Legumele obținute nu trebuie să depășească nivelul maxim admis al reziduurilor de pesticide.

Totodată, prin acordarea acestui ajutor, nu poate fi depășit plafonul de 50.000 de euro pe întreprindere sau întreprindere unică, în ultimii trei ani, în sectorul producției primare de produse agricole.

MADR a subliniat că dovada achitării obligațiilor către bugetul local nu se regăsește printre aceste criterii.

Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 325/2026, fermierii pot depune cererile la Direcțiile Agricole în perioada 2 februarie – 15 aprilie.

Dosarele trebuie depuse atât pentru culturile din ciclul I, cât și pentru cele din ciclul II de legume cultivate în sere și solarii.

Schema de sprijin vizează producătorii care cultivă legume în spații protejate și care îndeplinesc condițiile stabilite la nivel național.