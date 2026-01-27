Programul Tomata 2026 beneficiază de un cadru legal clar, care permite acordarea sprijinului financiar în condiții similare cu cele din anul anterior. Ajutorul de minimis pentru susținerea producției de legume cultivate în spații protejate nu este limitat exclusiv la cultura de tomate, ci se extinde asupra mai multor tipuri de legume eligibile.

Beneficiarii programului pot fi producători agricoli organizați ca persoane fizice sau juridice, cu condiția respectării cerințelor prevăzute de legislația în vigoare. Sprijinul este destinat fermierilor care desfășoară activități agricole în spații protejate și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite de Ministerul Agriculturii. potrivit agrointel.ro.

Ajutorul de minimis poate fi accesat de următoarele categorii de beneficiari: producători agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis conform Legii nr. 145/2014, valabil până la 31 decembrie 2026, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit OUG nr. 44/2008, precum și persoane juridice, indiferent de forma de organizare.

Acești beneficiari trebuie să desfășoare activități agricole în spații protejate și să respecte toate condițiile impuse de schema de ajutor de minimis.

Campania de înscriere în Programul Tomata 2026 se desfășoară în perioada 2 februarie – 15 aprilie 2026, inclusiv. Cererile se depun la direcțiile agricole județene de care aparține exploatația agricolă.

Direcțiile Agricole Județene au început deja să informeze fermierii cu privire la condițiile de accesare a sprijinului, termenele limită care trebuie respectate și documentele necesare pentru înscriere.

Pentru înscrierea în program, fermierii trebuie să depună cererea însoțită de mai multe documente obligatorii. Printre acestea se numără copia actului de identitate al solicitantului sau al reprezentantului legal, copia atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2026, împuternicirea și copia actului de identitate al reprezentantului, dacă este cazul, precum și copia certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului sau actul de funcționare.

De asemenea, este necesară dovada unui cont activ la bancă sau trezorerie și o adeverință în original din Registrul agricol, care să ateste suprafața de teren cu spații protejate utilizată de solicitant în baza unui act juridic care conferă drept de folosință.

Pentru a accesa Programul Tomata 2026, fermierii trebuie să utilizeze o suprafață minimă de 1.000 de metri pătrați de spații protejate și să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate. Aceștia trebuie să fie înregistrați în Registrul agricol la primăria pe raza căreia se află terenul și să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat și avizat de OFJ.

Totodată, producțiile obținute nu trebuie să depășească nivelul maxim admis de reziduuri de pesticide, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi nu poate depăși echivalentul a 50.000 de euro pe o perioadă de trei ani.

Programul Tomata 2026 include mai multe culturi de legume eligibile, cu condiția să fie cultivate pe minimum 1.000 mp de spațiu protejat. Printre acestea se numără ardeiul gras, lung, gogoșar sau iute, castraveții, ceapa verde, fasolea păstăi, salata, spanacul, tomatele, varza și vinetele.

Recoltarea și valorificarea producției se fac anual, după efectuarea verificărilor în teren, și trebuie finalizate până cel târziu la data de 15 octombrie 2026. Valorificarea se poate face prin cooperative, grupuri sau organizații de producători, direct în piețe, târguri, retail sau industria de procesare.

Dovada obținerii producției este reprezentată de filele din carnetul de comercializare sau de e-facturile emise după data înscrierii în program.

Ajutorul de minimis acordat este de 1,5 euro pe metrul pătrat de cultură, respectiv 1.500 de euro pentru 1.000 mp. Sprijinul se acordă o singură dată pe an pentru aceeași suprafață de spații protejate și se plătește în lei, la cursul BNR din 29 ianuarie 2026.

Pentru anii 2026 și 2027, plata se face în lei, iar verificările finale și depunerea documentelor justificative trebuie realizate până la data de 24 octombrie a anului în care se solicită sprijinul.