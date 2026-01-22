Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) propune un ajutor financiar pentru pomicultorii ale căror recolte au fost grav afectate de seceta și înghețul din primăvara anului 2025. Conform proiectului lansat în consultare publică, fermierii vor putea primi până la 10.180 de lei pe hectar, echivalentul a aproximativ 2.000 de euro.

Sprijinul se adresează producătorilor agricoli persoane fizice sau juridice, inclusiv PFA, II, IF, SRL, cooperative și stațiuni de cercetare, care dețin plantații pomicole pe rod și ale căror culturi au suferit pierderi cuprinse între 30% și 100%, confirmate prin documente oficiale de calamitate.

Depunerea cererilor se va face la centrele județene sau locale ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), iar plățile sunt programate să fie efectuate până la 30 aprilie 2026.

Bugetul total alocat acestei măsuri este de 11,5 milioane de euro, acoperind aproximativ 8.800 de hectare de livezi afectate la nivel național. MADR subliniază că scopul acestei intervenții este să sprijine fermierii să depășească impactul secetei și să asigure continuitatea producției pomicole.

Începând cu 30 ianuarie 2026, tinerii fermieri din România vor putea accesa finanțări europene pentru investiții de până la 200.000 de euro per fermă, dintr-un buget total de 170 de milioane de euro. Scopul acestei măsuri este sprijinirea fermierilor debutanți în dezvoltarea exploatațiilor și creșterea competitivității acestora pe piață.

Pe termen mediu, investițiile în irigații vor fi o prioritate, având în vedere efectele secetei. Se estimează că aproape jumătate dintre fermieri, aproximativ 48%, vor beneficia de fonduri pentru modernizarea sistemelor de irigații în perioada 2026-2028, contribuind astfel la creșterea rezilienței agriculturii românești.

Tot în 2026, micii fermieri vor avea la dispoziție o schemă europeană de finanțare care poate ajunge până la 50.000 de euro per fermă. Această inițiativă urmărește consolidarea exploatațiilor mici și sprijinirea producției locale, facilitând dezvoltarea unor afaceri sustenabile și competitive.

Fermierii afectați de secetă sau alte calamități naturale trebuie să depună documentele necesare la primăria locală (UAT) care gestionează zona în care se află terenul afectat.

Cererea tip, care poate fi obținută de la primărie sau APIA;

Copii după actele de identitate (BI/CI) pentru persoane fizice;

Copii ale documentelor de înregistrare și certificatului fiscal pentru persoane juridice;

Împuternicire notarială, dacă depunerea este realizată de o altă persoană, împreună cu BI/CI al împuternicitului;

Copii ale documentelor bancare pentru efectuarea plății;

Declarație pe proprie răspundere, care atestă respectarea normelor europene și naționale relevante.

Pentru efectivele de animale (ovine și caprine), este necesar un document emis de APIA sau ANSVSA care atestă numărul de animale la datele specificate.

Pentru culturi agricole sau pomicole, fermierii trebuie să prezinte dovezi privind deținerea sau folosirea terenului afectat, cum ar fi titlul de proprietate, contractul de arendă sau alte acte relevante.