În fiecare lună, milioane de oameni plătesc automat o taxă obligatorie în Germania, fără să se gândească prea mult. Totuși, pentru mulți dintre ei, această plată nu ar fi trebuit să existe.

Experții spun că sute de mii de oameni au plătit ani de zile bani care nu le reveneau și acum îi pot cere înapoi, chiar pentru perioade trecute.

Recent, informația a devenit publică și a stârnit reacții, pentru că sumele, adunate pe mai mulți ani, pot ajunge la câteva sute sau chiar mii de euro pierduți degeaba. Totul vine din reguli puțin cunoscute și pentru că sistemul nu corectează automat aceste greșeli.

În prezent, taxa lunară pentru radio și TV este de 18,36 euro pe locuință. Problema e că mulți oameni o plătesc fără să știe că, în cazul lor, nu e obligatorie. Avocata Nicole Mutschke spune că lipsa de informații și birocrația fac oamenii să accepte plata ca pe ceva inevitabil. De cele mai multe ori, autoritățile nu verifică dacă banii sunt într-adevăr datorati.

Plata continuă automat, iar oamenii află prea târziu că nu ar fi trebuit să dea nimic.

Un caz frecvent este cel al locuințelor împărțite de mai multe persoane. Taxa se plătește o singură dată pentru un apartament, indiferent câți locatari sunt. Totuși, adesea fiecare locatar plătește separat, pierzând astfel sute de euro pe ani de zile.

Situația se întâlnește și la studenți. Cei care primesc ajutor financiar pentru studii pot fi scutiți de taxă, iar uneori scutirea se acordă și fără ajutorul acesta. Mulți nu depun cererea și ajung să plătească ani întregi fără motiv.

Persoanele care locuiesc în cămine pentru vârstnici, centre de îngrijire sau instituții pentru persoane cu dizabilități, de obicei, nu trebuie să plătească taxa. Când se mută într-un astfel de loc, se poate anula obligația, dar adesea nu se face acest lucru și plățile continuă degeaba.

Un alt exemplu este al celor care au a doua locuință. Legea permite scutirea pentru a doua proprietate, dar mulți plătesc dublu, fie că nu știu, fie că autoritățile nu reacționează.

Cei care pot arăta că nu trebuiau să plătească taxa pot cere banii înapoi, de obicei pentru ultimii trei ani. Este important să aibă dovezi clare că, în acea perioadă, nu era obligat să plătească.

Cererea nu se face automat — trebuie să fie depusă oficial, explicată și însoțită de documente. Specialiștii spun că uneori prima cerere este respinsă, dar asta nu înseamnă că nu poți primi banii înapoi.