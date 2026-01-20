Raiffeisen Bank informează că a realizat cu succes prima emisiune de euroobligațiuni de tip benchmark, cu o valoare totală de 500 milioane euro. Instrumentele sunt eligibile MREL și au rolul de a contribui la acoperirea cerințelor de fonduri proprii ale instituției.

Obligațiunile senior nepreferențiale au fost plasate la un cupon fix de 4,136% pe an în primii cinci ani, urmând ca ulterior să se aplice o marjă de 1,62 puncte procentuale peste rata de referință euro mid-swap la 5 ani.

Banca subliniază că randamentul obținut este situat cu aproximativ 0,35 – 0,38 puncte procentuale sub cel aferent obligațiunilor de stat românești cu maturități similare, reflectând condiții avantajoase de finanțare.

Interesul investitorilor a fost semnificativ, emisiunea fiind suprasubscrisă considerabil. Potrivit datelor comunicate, oferta a atras peste 180 de investitori instituționali, în special fonduri, asigurători și administratori de pensii din Marea Britanie, Franța și regiunea DACH.

Registrul final de ordine a depășit 2,8 miliarde euro, iar pe parcursul tranzacției s-au înregistrat cereri de peste 3,3 miliarde euro. Aceasta este a treia cea mai mare cerere pentru o emisiune MREL realizată de o bancă din Europa Centrală și de Est și, potrivit instituției financiare, reprezintă cea mai bună marjă obținută până acum de o bancă din România pentru acest tip de instrumente.

Obligațiunile au primit un rating Baa2 din partea agenției Moody’s, cu un nivel cu o treaptă peste ratingul suveran al României (Baa3). După aprobarea din partea BNR, titlurile vor fi incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile ale băncii.

Tranzacția a fost coordonată de Bank of America, ING Bank N.V., Natixis și Raiffeisen Bank International în calitate de coordonatori principali globali, cu Raiffeisen Bank S.A. în rol de coordonator asociat. Euroobligațiunile vor fi listate pe bursa de valori din Luxemburg.

Alina Rus, Vicepreședinte & CFO al Raiffeisen Bank România, a transmis că succesul tranzacției transmite un semnal pozitiv privind economia locală:

„Succesul tranzacției reprezintă un semnal de încredere dat de investitori în legătură cu traiectoria anticipată și potențialul de creștere ale economiei românești, într-un context global marcat de incertitudini economice și geopolitice. Obligațiunile emise ne consolidează baza de fonduri proprii și datorii eligibile, oferindu-ne capacitatea de a sprijini economia locală cu finanțări de aproximativ 2,5 mld euro”, a declarat aceasta.

Această emisiune reprezintă a noua tranșă emisă în cadrul programului EMTN al Raiffeisen Bank. Odată cu noua plasare, valoarea cumulată a finanțărilor atrase de bancă de pe piețele de capital ajunge la aproximativ 1,6 miliarde euro.