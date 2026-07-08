Comisia Europeană a emis 11 miliarde de euro în cadrul celei de a șaptea tranzacții sindicalizate din 2026

Comisia Europeană continuă să își consolideze strategia de finanțare prin emisiuni de obligațiuni pe piețele internaționale. În cadrul celei de-a șaptea tranzacții sindicalizate din 2026, executivul european a atras 11 miliarde de euro.

Comisia Europeană a colectat obligațiuni UE în valoare de 11 miliarde de euro în cadrul celei de a 7-a tranzacții sindicalizate pentru 2026. Tranzacția în două tranșe a vizat o nouă obligațiune UE cu scadența la 5 ani în valoare de 6 miliarde de euro care ajungea la scadență la 13 octombrie 2031 și un robinet de 5 miliarde de euro din obligațiunea UE cu scadența la 20 de ani care ajungea la scadență la 12 octombrie 2046.

Pe baza evaluării sindicalizărilor recente în raport cu curba obligațiunilor UE, ambele scadențe au fost evaluate în raport cu punctele de referință din curba obligațiunilor UE. Această abordare reflectă lichiditatea puternică a curbei obligațiunilor UE, care poate fi utilizată ca punct de referință fiabil pentru stabilirea prețurilor emisiunilor sindicalizate atunci când se consideră de dorit.

Tranzacția face parte din obiectivul de finanțare de 80 de miliarde de euro al Comisiei pentru a doua jumătate a anului 2026.

Fondurile colectate din emisiunile UE sunt utilizate pentru a sprijini prioritățile politice ale Uniunii Europene, inclusiv sprijinul pentru o Europă mai puternică, mai competitivă și mai rezilientă, sprijinul pentru Ucraina și investițiile esențiale în apărarea europeană.

Datoria totală restantă a UE se ridică în prezent la aproximativ 827,16 miliarde de euro, din care 41,5 miliarde de euro sub formă de titluri de creanță ale UE și 84,2 miliarde de euro sub formă de obligațiuni verzi NextGenerationEU.

Prin tratatele UE, Comisia este împuternicită să împrumute de pe piețele internaționale de capital în numele Uniunii Europene pentru a finanța anumite programe de politică ale UE. Printre acestea se numără instrumentul de redresare NextGenerationEU, programele de sprijin financiar pentru Ucraina și alte țări din vecinătate, precum și instrumentul „Acțiunea de securitate pentru Europa” – SAFE – al UE, care ajută statele membre ale UE să realizeze investiții urgente în domeniul apărării prin achiziții publice în comun.

Comisia utilizează obligațiunile UE și titlurile de creanță ale UE ca principale instrumente de finanțare pentru a atrage fonduri de pe piețele de capital. Toate emisiunile executate de Comisie sunt exprimate exclusiv în euro. Începând din ianuarie 2023, UE își finanțează diferitele programe de politică prin emiterea de obligațiuni UE cu o singură marcă, mai degrabă decât de obligațiuni pentru programe individuale. Comisia emite, de asemenea, obligațiuni verzi (sub eticheta de obligațiuni verzi NextGenerationEU), pentru a finanța componenta verde a Mecanismului de redresare și reziliență al programului NextGenerationEU.

Comisia Europeană colectează fonduri atât prin licitații, cât și prin tranzacții sindicalizate, ca parte a strategiei sale de finanțare. Licitațiile alocă titlurile de creanță ale UE și obligațiunile UE printr-un proces de ofertare concurențial între dealerii primari, asigurând transparența și eficiența din punctul de vedere al costurilor. În schimb, tranzacțiile sindicalizate implică un grup de dealeri primari care plasează obligațiuni direct cu investitorii, permițând o acoperire mai largă a investitorilor și o execuție optimizată, în special pentru tranzacțiile mari sau inaugurale. Cele două metode sunt utilizate în mod complementar pentru a sprijini accesul pe piață și flexibilitatea finanțării.

Împrumuturile UE sunt garantate de bugetul UE, contribuțiile la bugetul UE fiind o obligație juridică necondiționată a tuturor statelor membre în temeiul tratatelor UE.