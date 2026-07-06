UE introduce taxa de 3 euro pentru comenzile online din afara Uniunii Europene. Comisia Europeană: „Consumatorii europeni merită produse sigure”

Comisia Europeană a anunțat intrarea în vigoare a unei noi măsuri care schimbă regulile pentru comenzile online venite din afara Uniunii Europene. Începând cu 1 iulie 2026, coletele mici expediate din state terțe nu vor mai beneficia de scutirea de taxe vamale aplicată până acum pentru produsele cu o valoare de până la 150 de euro.

Anunțul a fost făcut și de Reprezentanța Comisiei Europene în România, care explică faptul că măsura are ca obiectiv protejarea consumatorilor și asigurarea unei concurențe echitabile între comercianții europeni și marile platforme de comerț electronic din afara Uniunii.

„Consumatorii europeni merită produse sigure. Întreprinderile europene merită o concurență loială.”, transmite Comisia Europeană în România.

Instituția arată că, ani la rând, milioane de colete cu valoare redusă au intrat în Uniunea Europeană fără plata taxelor vamale și fără controale suficiente.

„Ani la rând, platformele de comerț electronic din afara UE au expediat milioane de colete mici către consumatorii europeni fără taxe vamale. Fără controale de siguranță, fără verificări vamale. Acest lucru a creat o concurență neloială pentru magazinele locale și pentru întreprinderile din UE, care trebuie să respecte regulile, concurând în același timp și la nivel de preț.”

Măsura adoptată de Uniunea Europeană elimină scutirea de taxe vamale pentru pachetele de comerț electronic cu o valoare mai mică de 150 de euro, o facilitate introdusă într-o perioadă în care cumpărăturile online reprezentau un fenomen limitat.

Potrivit Comisiei Europene, regulile existente nu mai corespund realității actuale, în condițiile în care volumul comenzilor online din afara Uniunii a crescut exponențial în ultimii ani.

În locul vechiului sistem, pentru mărfurile cumpărate online din țări terțe și expediate direct către consumatorii europeni se aplică o taxă vamală temporară de 3 euro pentru fiecare articol.

Executivul european precizează că această măsură urmărește eliminarea unui dezechilibru care dezavantaja comercianții europeni, obligați să respecte norme fiscale și comerciale mai stricte decât platformele din afara Uniunii.

De asemenea, oficialii europeni atrag atenția că dezvoltarea accelerată a comerțului electronic contribuie la creșterea cantității de deșeuri din ambalaje, la intensificarea transportului internațional și la sporirea emisiilor de carbon generate de livrările și retururile frecvente.

Comisia Europeană subliniază că noua taxă nu va fi achitată direct de consumatori în momentul livrării coletului.

„Acum, acest lucru se schimbă. Se aplică o taxă vamală temporară de 3 euro pentru fiecare articol inclus în colete mici care intră în UE din afara acesteia. Taxa este plătită de platforme și de vânzători, nu de tine. Pentru o experiență de consum mai sigură și pentru o concurență mai echitabilă.”, se arată în mesajul publicat de Comisia Europeană în România.

Potrivit explicațiilor oferite de instituțiile europene, taxele sunt colectate de autoritățile vamale de la platformele online sau de la celelalte companii implicate în vânzarea și transportul produselor importate.

Astfel, consumatorii nu vor avea obligația de a achita taxa direct autorităților vamale la primirea coletului.

Executivul european argumentează că reforma nu urmărește doar echilibrarea concurenței, ci și creșterea gradului de protecție a consumatorilor.

Potrivit unei investigații desfășurate la nivelul Uniunii Europene în 2025, peste 60% dintre produsele cu valoare redusă importate din afara UE nu respectau cerințele privind siguranța produselor sau normele europene.

Aceste produse puteau conține substanțe toxice, puteau avea etichetări incorecte sau nu îndeplineau standardele obligatorii pentru comercializarea pe piața europeană.

În acest context, reforma introduce și obligația declarării identificatorilor de produs (PID), măsură care va permite autorităților vamale să identifice mai rapid mărfurile neconforme și să extindă verificările asupra produselor similare.

Declararea acestor identificatori va fi voluntară începând cu 1 iulie 2026 și va deveni obligatorie din noiembrie 2026.

Taxa de 3 euro reprezintă o soluție de tranziție adoptată de statele membre pentru perioada până în 2028.

Ulterior, Uniunea Europeană va implementa Platforma de date vamale a UE, care va permite aplicarea taxelor vamale în funcție de clasificarea tarifară, originea și valoarea fiecărui produs, conform legislației europene.

Datele prezentate de Comisia Europeană arată amploarea fenomenului. Numai în 2025, aproximativ 5,9 miliarde de articole expediate în colete cu valoare redusă au intrat pe piața Uniunii Europene fără plata taxelor vamale.

În fiecare zi sunt procesate peste 16 milioane de colete destinate consumatorilor europeni, iar pachetele cu valoare redusă reprezintă aproximativ 97% din totalul articolelor importate, deși însumează doar 2% din valoarea totală a importurilor.

Oficialii europeni susțin că vechiul sistem era exploatat frecvent prin subevaluarea valorii mărfurilor sau prin împărțirea comenzilor în mai multe colete pentru a evita depășirea pragului de 150 de euro.

Reforma vamală, convenită de Parlamentul European și statele membre în martie 2026, prevede și introducerea unei taxe de manipulare pentru mărfurile importate în Uniunea Europeană, care va acoperi costurile suportate de autoritățile vamale în procesarea volumului tot mai mare de expedieri. Această taxă va fi stabilită printr-un act delegat și va intra în vigoare cel târziu la 1 noiembrie 2026.