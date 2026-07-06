Deficitul bugetar pune în pericol pensiile. Adrian Negrescu: „Nu văd din ce o să crească ei pensiile și salariile”

Reducerea deficitului bugetar va reprezenta una dintre cele mai dificile provocări pentru autoritățile române în următorii ani, avertizează economistul Adrian Negrescu. În opinia sa, atingerea țintei asumate de România în fața Comisiei Europene va necesita măsuri dure, într-un moment în care bugetul statului este deja puternic tensionat.

Economistul susține că lipsa resurselor financiare pune sub semnul întrebării posibilitatea unor noi majorări de pensii și salarii, dar și acordarea unor facilități pentru mediul de afaceri.

Adrian Negrescu a spus în cadrul podcastului Needitat că obiectivul de reducere a deficitului bugetar la 5% va fi foarte greu de atins fără măsuri suplimentare de reducere a cheltuielilor.

„Păi, nu știu dacă dacă o să duce mai bine pentru că la cum arată ecuația anului 2027, eu nu văd din ce o să crească ei pensiile și salariile sau să vină cu facilități pentru mediul de afaceri sau să ia niște măsuri menite într-adevăr să rezolve problema astea economice în condițiile în care, să nu uităm, trebuie să reducă deficitul bugetar la 5%.”, a declarat economistul.

Potrivit acestuia, atingerea acestui obiectiv presupune găsirea unor economii importante la buget.

În opinia lui Adrian Negrescu, ajustarea bugetară necesară este una de amploare.

„Și asta înseamnă că de undeva trebuie să taie vreo 15 miliarde de euro. Nu știu de unde o să-i taie și de unde vor face rost de bani în condițiile în care economia și așa funcționează la limita de avarie. E cu frâna de mână trasă în momentul de față.”, a afirmat acesta.

Economistul consideră că reducerea deficitului va fi dificilă în condițiile în care economia încetinește, iar veniturile bugetare nu cresc suficient pentru a acoperi cheltuielile statului.

Adrian Negrescu afirmă că statul întâmpină dificultăți inclusiv în acoperirea cheltuielilor curente.

„Abia reușesc să încaseze din taxe și impozite, chiar și cu efectele astea inflaționiste, banii pentru a plăti pensii și salarii.”, a spus acesta.

În opinia sa, situația actuală a finanțelor publice este una îngrijorătoare.

„Dar noi suntem, ca să înțeleagă oamenii, noi suntem într-o situație de-a dreptul îngrijorătoare.”, a declarat economistul.

Acesta explică faptul că aproape toate veniturile fiscale sunt absorbite de cheltuielile obligatorii ale statului.

„Noi suntem mai ceva ca la cămătari. Noi din ce adunăm din taxe și impozite, adică ce plătim noi taxele, populația și firmele la bugetul de stat, 90% din banii ăștia se duc pe cheltuieli sociale, adică salarii, pensii, ce mai plătim noi, alocații și alte ajutoare. Da. 10% se duc pe dobânzile la creditele luate și cam ăsta e bugetul României.”, a explicat Adrian Negrescu.

Majorările de pensii și salarii, puse sub semnul întrebării

În acest context, economistul consideră că autoritățile vor avea o marjă foarte redusă pentru noi creșteri de venituri sau pentru măsuri de sprijin economic.

În opinia sa, fără o îmbunătățire semnificativă a situației bugetare și fără creșterea veniturilor statului, promisiunile privind majorarea pensiilor și salariilor vor fi dificil de susținut, în condițiile în care prioritatea va rămâne reducerea deficitului și echilibrarea finanțelor publice.