Ilie Bolojan explică blocajul politic. Anunță o sesiune extraordinară pentru miliarde din PNRR și discută legea salarizării

Ilie Bolojan face declarații în această seară, la TVR, în ultima zi în care președintele Nicușor Dan ar fi putut desemna un nou prim-ministru înainte de vacanța parlamentară. Premierul interimar vorbește despre prelungirea perioadei de interimat, despre proiectele legislative necesare pentru PNRR și despre fondurile europene pe care România trebuie să le încaseze în perioada următoare. Totodată, acesta a anunțat că va discuta cu liderii partidelor pentru convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare.

Ilie Bolojan a afirmat că actuala perioadă de interimat afectează capacitatea Guvernului de a gestiona proiectele importante și de a adopta reformele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Premierul interimar a arătat că situația politică durează de aproximativ două luni și că România se confruntă, în paralel, cu provocări economice și externe.

„Acum două luni PSD a generat o moțiune de cenzură cu ajutorul AUR, de-atunci suntem într-o situație de interimat. România nu avea nevoie de acest provizorat pe care îl avem astăzi. Avem probleme legate de prețul energiei, de sustenabilitate, probleme externe, războiul din Golf, situația generală din Europa etc. Suntem într-o situație în care lucrurile nu sunt încheiate”, a declarat Ilie Bolojan.

În intervenția sa, Ilie Bolojan a precizat că Executivul trebuie să finalizeze rapid mai multe reforme pentru a putea încasa fonduri europene în următoarele luni. Acesta a explicat că România gestionează mii de contracte finanțate din bani europeni și că o parte dintre proiectele legislative necesare au fost deja adoptate de Parlament.

Premierul interimar a afirmat că, după declanșarea actualei perioade de interimat, au fost analizate mai multe variante pentru depășirea blocajului politic. Potrivit acestuia, niciuna dintre soluțiile propuse nu a fost dusă la capăt, deoarece nu a beneficiat de sprijin politic suficient și nu a existat o evaluare realistă a șanselor de adoptare.

„De-atunci s-au încercat diferite soluții, aceste soluții nu au avut o finalitate pentru că nu au estimat corect șansele de a trece”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a atras atenția că un guvern aflat în interimat întâmpină dificultăți în gestionarea proiectelor aflate în derulare, mai ales în ceea ce privește implementarea reformelor asumate prin PNRR și absorbția fondurilor europene în termenele stabilite.

„Avem de absorbit sume importante până la sfârșitul lui august, peste 15.000 de contracte, lucrăm cu aproape toate primăriile. Acest lucru înseamnă o serie de reforme”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a subliniat că reformele asumate trebuie transpuse în legislație prin votul Parlamentului. În acest context, el a arătat că proiectele de lege adoptate marți permit României să încaseze fonduri europene aferente jaloanelor îndeplinite.

„Astăzi, parlamentarii au votat proiecte de legi ce țin de aceste jaloane. E vorba de 2,7 miliarde pe care România îi va încasa, nu îi va pierde”, a precizat Ilie Bolojan.

Totodată, acesta a anunțat că intenționează să discute cu liderii formațiunilor politice pentru convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare, în vederea adoptării altor proiecte considerate esențiale pentru accesarea fondurilor europene.

„Voi lua legătura cu președinții de partide pentru a gândi o sesiune parlamentară extraordinară pentru cinci proiecte de legi care depășesc 3,5 miliarde de euro, o sumă foarte importantă pentru România”, a declarat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a declarat că adoptarea noii Legi a salarizării unitare reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență și că întârzierea acestui proiect pune în pericol accesarea unor fonduri europene importante. Premierul interimar a afirmat că documentul trebuia finalizat în ultimii ani și că reforma trebuie discutată în raport cu posibilitățile reale ale bugetului de stat.

„Legea salarizării unitare este unul dintre jaloanele pe care România trebuie să le îndeplinească, ne-am angajat încă din 2021. Această lege ar fi trebuit să fie gestionată în ultimii patru ani. Din păcate, miniștrii Muncii nu au finalizat toată documentația, deși au avut consultanță de la Banca Mondială. Acest proiect este pe baza realității din sistemul nostru bugetar comparativ cu alte țări europene. Orice lege care generează așteptări mari, dar care nu poate oferi prea mult devine controversată și trebuie să discutăm deschis. Totdeauna am dat explicații cât se poate de corecte”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a explicat că situația bugetară obligă statul să mențină sub control cheltuielile, inclusiv cele cu salariile din sectorul public. Potrivit acestuia, România nu mai poate susține deficite ridicate fără a afecta investițiile în infrastructură, sănătate și educație.

„România s-a întins în anii trecuți mai mulți decât ne puteam permite și am ajuns la niște deficite enorme și să plătim dobânzi enorme, care nu vor mai permite acestei țări să-și dezvolte infrastructura, să finanțeze spitale și școli. Ne-am angajat că vom ține cheltuielile sub control. O componentă importantă a cheltuielilor sunt cele cu salarizarea. Avem cheltuieli de personal de aproximativ 166 de miliarde de lei care, conform normalității și unei realități economice pe care nu o putem nega, trebuie indexate de la finalul anului, pentru că inflația a rupt și a scăzut puterea de cumpărare a celor ce lucrează”, a afirmat Ilie Bolojan.

Acesta a precizat că salariile pot fi indexate doar în limitele pe care le permite bugetul și a avertizat că simpla majorare a veniturilor, fără adoptarea Legii salarizării, ar putea costa România aproape un miliard de euro din fondurile PNRR.

„Ca atare, va fi o indexare de la finalul anului. Aceasta poate fi gândită doar cât ne putem permite, ceea ce înseamnă ca rata inflației să fie un indicator important. Majorarea ar fi de la 166 cu 12 miliarde. Dar avem niște angajamente luate de România să nu ne mai generăm deficite. Deci cheltuielile de personal au o pondere de 8,1% din PIB și nu putem depăși această pondere. Avem posibilitatea să indexăm salariile, asta a fost cel mai simplu. Dacă facem asta, nu deranjăm pe nimeni, lăsăm lucrurile bune sau rele așa cum sunt, dar România va pierde suma aferentă acestui jalon, care este aproape 1 miliard de euro”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a susținut că varianta pe care o consideră potrivită este adoptarea Legii salarizării unitare, care ar permite redistribuirea fondurilor din aceeași anvelopă bugetară și reducerea diferențelor dintre salariile din sectorul public. Totodată, acesta a pledat pentru restructurarea instituțiilor în urma unor evaluări ale personalului.

„A doua posibilitate este să venim cu Legea salarizării, deci ne luăm acel 1 miliard de euro și se poate face o creștere a acestei sume tot în aceeași anvelopă. Cei care sunt cu niște salarii mai mari decât nivelul calculat de specialiști nu le vor mai crește, așteptându-i pe cei cu salarii mai mici. Cei cu salarii mai mici le va crește cu ponderi mai mari, nu 7-8%, ci cu 15-20%, și va începe o corecție, dar nu de pe un an pe altul. Această decizie trebuie adoptată în Parlament și eu cred că pentru România cea mai bună formulă este să o adoptăm. Cred că dacă s-ar face un audit, pentru că aici îți trebuie voință politică, să auditezi tot sectorul public din România, decât să ai în anumite instituții trei oameni plătiți mediu sau prost preferi să ai doi care sunt plătiți bine, care lucrează serios, nu se încurcă unii pe alții. Celălalt se duce în sectorul privat și lucrează în anvelopa reală. Anvelopa va fi aceeași, dar raportat la mai puțini angajați și le va crește salariul mai mult”, a declarat Ilie Bolojan.

În interviul acordat TVR, Ilie Bolojan a susținut că măsurile de austeritate adoptate în perioada în care a condus Guvernul au fost necesare pentru reducerea cheltuielilor publice și corectarea dezechilibrelor bugetare. Premierul demis a afirmat că astfel de decizii presupun costuri și că reforma administrației trebuie continuată indiferent de componența viitorului Executiv.

„O corecție bugetară de asemenea dimensiune nu se poate face decât cu anumite costuri. Întotdeauna le-am mulțumit românilor care au înțeles că nu ai cum să treci prin aceste lucruri decât cum treci printr-o boală. Când ai un tratament, uneori îți este mai rău ca apoi să-ți fie mai bine”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a arătat că reducerea cheltuielilor statului și eliminarea unor dezechilibre din administrație au fost obiective asumate în timpul mandatului său. În acest context, el a enumerat măsurile aplicate, inclusiv diminuarea alocațiilor pentru partidele politice, reducerea numărului de membri din consiliile de administrație și limitarea cheltuielilor în instituțiile unde a existat sprijin politic pentru astfel de decizii.

„Reducerile au fost la parlamentari de 10%, reducerile la partide de 20%, reducerile din consilii de administrații au fost de la 9 la 7, de la 7 la 5 persoane, am încercat pe unde s-a putut, unde am avut sprijin politic, de miniștri care fac asta voluntar, să facem lucrurile în mod corect pentru că, altfel, oamenii nu respectă”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul demis a mai afirmat că măsurile adoptate au provocat nemulțumiri, însă le consideră necesare pentru restabilirea disciplinei bugetare. În opinia sa, reformele trebuie continuate și în perioada următoare, indiferent de cine va conduce Guvernul.