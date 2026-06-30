Ilie Bolojan anunță un vot decisiv pentru PNRR. România evită pierderea a peste 2,7 miliarde de euro

Ilie Bolojan a anunțat marți că Parlamentul a aprobat un pachet de legi necesar pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Potrivit premierului interimar, actele normative au fost elaborate de ministerele de resort și discutate în prealabil cu reprezentanții Comisiei Europene. Adoptarea lor permite evitarea unor penalizări financiare de peste 2,7 miliarde de euro și susține continuarea investițiilor finanțate din fonduri europene.

Ilie Bolojan a transmis că Parlamentul a aprobat un set de acte normative considerate esențiale pentru îndeplinirea obligațiilor asumate de România prin PNRR. Potrivit acestuia, măsurile vizează mai multe domenii-cheie și urmăresc atât modernizarea administrației, cât și accelerarea implementării investițiilor publice.

„Astăzi, Parlamentul a aprobat un pachet important de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin PNRR. Legile adoptate vizează digitalizarea și eficientizarea activității în cercetare, modernizarea legislației din domeniul apelor, măsuri pentru o mai bună administrare a terenurilor agricole ale statului, dar și accelerarea investițiilor publice, în special în domeniul construcțiilor”, a scris Bolojan.

Premierul interimar a precizat că, înainte de votul din Parlament, fiecare minister responsabil și-a pregătit propriile proiecte legislative, acestea fiind analizate împreună cu reprezentanții Comisiei Europene pentru a verifica respectarea obligațiilor asumate de statul român.

„Înainte de vot, fiecare minister și-a pregătit proiectele de lege din domeniile educației și cercetării, mediului și agriculturii. Aceste proiecte au fost discutate cu reprezentanții Comisiei Europene, care au confirmat că prevederile respectă angajamentele asumate de România”, a mai spus el.

În mesajul publicat pe pagina sa, premierul interimar a subliniat că aprobarea acestor legi are un impact direct asupra accesării fondurilor europene și asupra derulării investițiilor aflate deja în implementare. El a arătat că adoptarea pachetului legislativ împiedică aplicarea unor corecții financiare semnificative și contribuie la reducerea blocajelor administrative.

„Prin adoptarea acestor legi, evităm penalizări financiare de peste 2,7 miliarde de euro și ne asigurăm că România nu pierde fonduri europene importante. De asemenea, noile măsuri vor reduce blocajele administrative și vor permite implementarea mai rapidă a proiectelor de investiții aflate în derulare”, a relatat premierul interimar.

La finalul mesajului, Ilie Bolojan le-a mulțumit parlamentarilor care au susținut proiectele legislative și a reiterat că obiectivul Executivului rămâne protejarea fondurilor europene și finalizarea investițiilor asumate prin PNRR.