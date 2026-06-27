Ilie Bolojan: Deficitul bugetar a scăzut cu peste 40% în primele cinci luni din 2026. „Este prima corecţie serioasă după ani în care cheltuielile statului au crescut mult peste ceea ce producem”

Premierul interimar Ilie Bolojan susține că primele rezultate ale execuției bugetare din acest an arată o reducere semnificativă a deficitului bugetar, pe care o consideră primul semn că măsurile de disciplină fiscală încep să producă efecte.

Potrivit acestuia, în primele cinci luni din 2026, deficitul bugetar s-a redus cu peste 40% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, evoluție pe care o descrie drept o corecție necesară după mai mulți ani în care cheltuielile publice au depășit ritmul de creștere al economiei.

Mesajul a fost transmis sâmbătă, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

Șeful Executivului interimar afirmă că reducerea deficitului demonstrează că statul începe să își adapteze cheltuielile la resursele pe care le are la dispoziție.

„Pe direcţia bună. Execuţia bugetară pe primele 5 luni arată că deficitul bugetar al României a scăzut cu peste 40% în 2026, la 36 de miliarde de lei, faţă de 64 de miliarde în aceeaşi perioadă a anului trecut. Reducerea de peste 28 de miliarde de lei este prima corecţie serioasă după ani în care cheltuielile statului au crescut mult peste ceea ce producem. Nu mai putea fi evitată”, spune premierul interimar Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, această evoluție reprezintă un semnal că finanțele publice încep să intre într-o zonă mai echilibrată, în care nivelul cheltuielilor este apropiat de posibilitățile reale ale bugetului.

Ilie Bolojan compară procesul de reducere a deficitului cu tratamentul unei boli, susținând că efectele măsurilor de corecție pot fi resimțite dificil într-o primă etapă, însă sunt necesare pentru redresarea finanțelor publice.

„Corecţia deficitului seamănă cu tratarea unei boli. Ca să-ţi fie bine şi să te însănătoşeşti, în prima etapă a tratamentului poate să-ţi fie mai rău. Este calea spre însănătoşire”, mai spune Bolojan, arătând că România se află pe direcția corectă.

În ultimii ani, reducerea deficitului bugetar a devenit una dintre principalele obligații asumate de România în relația cu instituțiile europene, în contextul în care țara se află în procedura de deficit excesiv.

Premierul interimar atrage atenția că menținerea disciplinei bugetare este esențială pentru ca resursele publice să poată fi orientate în viitor către investiții și dezvoltare, nu către plata dobânzilor generate de deficit.

„În anii următori, în loc să plătim zeci de miliarde pe dobânzi, vom putea direcţiona resursele spre dezvoltare, prosperitate şi servicii publice mai bune. Dar numai dacă avem grijă, în continuare, de sănătatea statului. Boala se poate întoarce. Populismul, clientelismul şi risipa ne pot readuce cu spatele la zid. Mulţumesc tuturor românilor pentru traversarea acestei perioade!”, comentează premierul interimar.

Declarațiile lui Ilie Bolojan vin în contextul dezbaterilor privind consolidarea fiscală și al negocierilor pentru formarea unui nou Guvern, într-o perioadă în care România încearcă să își reducă deficitul bugetar și să respecte angajamentele asumate față de Comisia Europeană.