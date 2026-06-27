Moștenirile schimbă piața muncii. Tot mai mulți oameni aleg pensionarea anticipată după ce primesc bani de la familie

Un fenomen tot mai vizibil începe să schimbe piața muncii din Marea Britanie. Tot mai mulți angajați aleg să se retragă înainte de vârsta legală de pensionare, iar unul dintre factorii care contribuie la această decizie este creșterea valorii moștenirilor primite de la familie.

Analize realizate de Institute for Fiscal Studies (IFS) și Resolution Foundation arată că generațiile mai tinere vor beneficia de averi moștenite considerabil mai mari decât cele primite de părinții lor. Aceste transferuri de avere influențează nu doar situația financiară a familiilor, ci și deciziile privind continuarea activității profesionale.

Experții avertizează că fenomenul ar putea avea consecințe importante asupra economiei britanice, într-un moment în care angajatorii se confruntă deja cu dificultăți în recrutarea personalului, iar autoritățile încearcă să crească rata de ocupare.

Potrivit studiilor realizate de Institute for Fiscal Studies și Resolution Foundation, generația milenialilor va primi moșteniri echivalente cu aproximativ 16% din veniturile obținute pe parcursul întregii vieți profesionale.

Ponderea este aproape dublă față de cea estimată pentru persoanele născute în anii 1960, ceea ce reflectă creșterea valorii patrimoniilor familiale, în special pe fondul scumpirii proprietăților imobiliare.

Specialiștii explică faptul că transferurile de avere între generații devin tot mai importante în structura veniturilor populației și influențează tot mai mult deciziile financiare ale beneficiarilor.

Contrar unei percepții răspândite, cele mai consistente moșteniri nu ajung la tineri aflați la început de drum, ci sunt primite, de regulă, după vârsta de 60 de ani.

Potrivit analizei publicate de The Telegraph, beneficiarii folosesc cel mai adesea aceste sume pentru a-și achita creditele ipotecare rămase sau pentru a-și asigura resursele necesare ieșirii din activitate înainte de termen.

Acest lucru înseamnă că moștenirile au un impact mai mare asupra deciziei de pensionare decât asupra achiziției primei locuințe.

Datele analizate de cercetători arată o legătură directă între valoarea moștenirii și probabilitatea pensionării anticipate.

Persoanele cu vârsta de peste 50 de ani care moștenesc cel puțin 50.000 de lire sterline sunt cu aproximativ patru puncte procentuale mai predispuse să renunțe la activitatea profesională înainte de împlinirea vârstei legale de pensionare.

De asemenea, cei care dețin deja o locuință fără credit ipotecar sunt mai înclinați să părăsească piața muncii, deoarece presiunea financiară este considerabil mai redusă.

Specialiștii spun că această combinație dintre locuința achitată integral și moștenirea primită oferă multor persoane suficientă siguranță financiară pentru a renunța la serviciu mai devreme decât planificaseră inițial.

Fenomenul ridică semne de întrebare în rândul economiștilor și al autorităților britanice.

Potrivit The Telegraph, retragerea anticipată a angajaților experimentați poate accentua deficitul de forță de muncă într-o perioadă în care numeroase sectoare economice întâmpină deja dificultăți în recrutarea personalului.

În plus, ieșirea din activitate a unor persoane cu venituri ridicate poate reduce încasările din taxe și contribuții sociale, afectând veniturile bugetare.

Acest lucru vine într-un moment în care Guvernul britanic încearcă să stimuleze participarea pe piața muncii și să limiteze impactul îmbătrânirii populației asupra economiei.

Economiștii apreciază că Marea Britanie traversează una dintre cele mai ample perioade de transfer al averilor între generații.

Creșterea valorii proprietăților și acumularea de active în ultimele decenii fac ca moștenirile să devină un element tot mai important în situația financiară a familiilor.

Acest proces nu influențează doar nivelul averii individuale, ci și comportamentul economic al populației, de la consum și investiții până la deciziile privind continuarea activității profesionale.

În contextul acestor schimbări, specialiștii consideră că impactul moștenirilor asupra pieței muncii și asupra finanțelor publice va deveni un subiect tot mai important în anii următori, pe măsură ce generațiile mai tinere vor beneficia de transferuri de avere tot mai consistente.