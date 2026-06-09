Pensie anticipată pentru tineri. Persoanele între 28 și 40 de ani ar putea primi bani înainte de pensionare

O propunere analizată în Marea Britanie ar putea permite tinerilor adulți să acceseze anticipat o parte din pensia de stat, în schimbul amânării momentului pensionării. Potrivit unui studiu publicat de Social Market Foundation (SMF), majoritatea persoanelor cu vârste între 25 și 40 de ani susțin această idee. Măsura este prezentată ca o soluție pentru dificultățile financiare cu care se confruntă generațiile tinere, în special în accesul la locuințe. Inițiativa este dezbătută în contextul presiunilor economice și al creșterii inegalităților dintre generații în Regatul Unit.

Propunerea privind accesul anticipat la pensie a fost analizată de grupul de reflecție Social Market Foundation din Marea Britanie, prin raportul Citizens Advance. Datele cercetării arată că 54% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 25 și 40 de ani privesc favorabil această variantă, în timp ce doar 6% se declară împotrivă.

Raportul indică, de asemenea, că între 50% și 70% dintre cei din această categorie de vârstă ar accepta efectiv oferta, în funcție de condițiile concrete ale schemei și de modul în care aceasta ar fi implementată.

Inițiativa a fost avansată inițial de deputatul laburist Andrew Lewin și prevede ca persoanele eligibile cu vârste între 28 și 40 de ani să poată primi o sumă forfetară echivalentă cu valoarea unui an de pensie de stat completă. În prezent, aceasta se ridică la 12.548 de lire sterline.

În schimbul acestei plăți anticipate, beneficiarii ar urma să primească pensia de stat cu un an mai târziu decât termenul stabilit în prezent de legislația britanică.

Conform modelului analizat de SMF, accesul la program ar fi limitat la persoanele care au acumulat cel puțin zece ani de contribuții în sistemul național de asigurări. De asemenea, perioadele dedicate îngrijirii unor persoane dependente ar putea fi luate în calcul pentru stabilirea eligibilității.

Raportul argumentează că măsura ar putea contribui la reducerea decalajelor tot mai mari de avere dintre generații în Marea Britanie. Autorii documentului subliniază că peste două treimi dintre tinerii cu vârste între 18 și 40 de ani care nu dețin o locuință consideră că posibilitatea de a deveni proprietari este aproape imposibilă pentru generația lor.

Documentul evidențiază și fenomenul denumit „marele transfer de bogăție”, estimat la aproximativ 5,5 trilioane de lire sterline care urmează să fie transferate de generația baby boomers în următoarele două decenii. Cu toate acestea, doar aproximativ o treime dintre adulți se așteaptă să beneficieze de o moștenire.

În paralel, așa-numita „bancă a mamei și a tatălui” a furnizat în 2024 aproape 10 miliarde de lire sterline pentru sprijinirea achiziției de locuințe. Datele citate în raport arată că 52% dintre cumpărătorii aflați la prima achiziție imobiliară au primit ajutor financiar din partea familiei.

Potrivit calculelor realizate de SMF, două persoane care ar utiliza mecanismul Citizens Advance ar putea acoperi aproape integral avansul de 10% necesar pentru cumpărarea unei locuințe la prețul mediu din Marea Britanie.

Sondajele realizate de Opinium indică și o dimensiune politică a subiectului. Aproximativ 45% dintre respondenți au declarat că ar fi mai înclinați să voteze partidul care ar introduce o astfel de măsură.

Întrebați cum ar utiliza banii obținuți prin accesarea anticipată a pensiei, 18% dintre participanți au indicat rambursarea datoriilor, aceasta fiind cea mai frecventă opțiune. Cheltuielile legate de locuință s-au situat pe locul al doilea, cu 16%.

Raportul evidențiază însă și rezerve importante privind stabilitatea pe termen lung a sistemului de pensie din Regatul Unit. Potrivit datelor colectate, 51% dintre respondenți se așteaptă ca vârsta de pensionare să crească la cel puțin 70 de ani.

Mai mult, 21% dintre cei chestionați consideră că pragul de pensionare ar putea ajunge la 75 de ani sau chiar mai mult în viitor.

Participanții la grupurile de discuții au exprimat temeri că viitoarele guverne britanice ar putea modifica regulile programului sau ar putea majora suplimentar vârsta de pensionare, afectând astfel avantajele promise prin schema propusă.

Potrivit estimărilor incluse în raport, implementarea treptată a politicii pentru o singură cohortă de vârstă ar necesita aproximativ 1,3 miliarde de lire sterline în primul an. Pe măsură ce noi categorii de persoane ar deveni eligibile, costurile anuale ar putea ajunge la aproximativ 7 miliarde de lire sterline.

Autorii studiului susțin însă că cea mai mare parte a cheltuielilor inițiale ar fi recuperată ulterior prin economiile generate de amânarea plăților de pensie. Estimarea centrală indică recuperarea a aproximativ 89% din costurile programului.

În contextul publicării raportului, directorul adjunct de cercetare al Social Market Foundation, Jamie Gollings, a atras atenția asupra dificultăților cu care se confruntă tinerii din Marea Britanie.

„Dacă poți cumpăra o casă, să achiți datoriile sau să întemeiezi o familie depinde din ce în ce mai mult de averea părinților din care te-ai născut – nu de munca pe care ai depus-o. Citizens Advance schimbă asta. Nu este o pomană – le oferă tinerilor acces la capitalul pe care l-au câștigat deja, în momentul din viața lor în care poate face cea mai mare diferență. Cercetările noastre arată că acest lucru nu este doar popular în întregul spectru politic, ci va fi transformator”, a afirmat Jamie Gollings.

Oficialul a cerut factorilor de decizie din Marea Britanie să analizeze în continuare propunerea și a avertizat asupra consecințelor menținerii actualei situații.